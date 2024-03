Los niños que pierden sus amígdalas no están condenados a la obesidad en la adultez - Estudio

La amigdalectomía realizada en niños con apnea obstructiva del sueño (AOS) no aumenta el riesgo de obesidad en la adultez, según un nuevo estudio de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (BGU) y el Centro Médico Universitario Soroka en Beersheba.

La AOS, en la que la persona deja de respirar momentáneamente pero muchas veces mientras duerme, afecta a aproximadamente el seis por ciento de los niños y está vinculada con dificultades de comportamiento y aprendizaje. La cirugía de amígdalas es el tratamiento principal para la AOS, pero la literatura médica y las familias afectadas han estado preocupadas de que los niños podrían ganar peso y estar en riesgo de obesidad en la adultez.

Un nuevo estudio realizado por el Prof. Aviv Goldbart, el Prof. Ariel Tarasiuk y el Dr. Ran Abuhasira en la Facultad de Ciencias de la Salud de BGU investigó los efectos de la amigdalectomía infantil en el peso corporal en la adultez.

Estudio no encuentra un riesgo incrementado de obesidad

Su investigación, que fue publicada ayer en la prestigiosa revista American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, bajo el título "La adenotonsilectomía infantil no incrementa el riesgo de sobrepeso en la adultez", descubrió que en 132 niños a quienes se les extirparon las amígdalas, con un control de 127 cuyos padres optaron por no realizar la cirugía, no aumentaban el riesgo de obesidad al alcanzar la adultez.

A todas las familias se les recomendó tonsilectomías para sus hijos, pero aquellos que declinaron reportaron una conciencia insuficiente sobre los beneficios de la cirugía y rechazaron el tratamiento.