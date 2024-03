Purim en urgencias: Cómo los lentes de contacto de colores dañaron los ojos de una mujer

Una paciente casi perdió la visión porque usaba lentes de contacto cosméticos de colores como parte de su disfraz para Purim al "cambiar" el color de su iris.

Estos lentes a menudo se presentan como accesorios de moda en las redes sociales, persuadiendo a muchos consumidores, en su mayoría jóvenes, a comprarlos. Sin embargo, los oftalmólogos advierten contra su uso, explicando que representan un peligro para los ojos y la visión.

"Los lentes sin receta vendidos en tiendas de disfraces u en línea es poco probable que pasen un control de calidad adecuado, por lo que pueden causar daños irreversibles en el ojo", explicó el Dr. Yishay Weill, oftalmólogo y especialista en cirugía de córnea en el Centro Médico Shaare Zedek de Jerusalén (SZMC) que ha tratado a tales pacientes.

Una mujer de 36 años (A), que ha usado lentes de contacto cosméticos de colores de vez en cuando, compró un nuevo tipo de lente de contacto de color. Cuatro horas después de ponérselos, comenzó a sentir un fuerte dolor en ambos ojos y visión borrosa, y sus ojos se pusieron rojos y llorosos. Se los quitó, pero al día siguiente, los síntomas empeoraron y su visión se deterioró, así que acudió a una consulta oftalmológica en el SZMC.

"Por la mañana, estaba asustada porque mi vista estaba mal. No podía funcionar, mucho menos conducir, y mis ojos dolían tanto que no podía abrirlos. Me di cuenta de que mis ojos estaban en peligro y que tenía que correr a ver a un oftalmólogo", dijo A.

Daño tras el uso de lentes de contacto de colores

En la sala de emergencias, los oftalmólogos diagnosticaron un importante deterioro visual llamado queratitis severa, que se acompaña de edema y múltiples opacidades en la córnea. Fue ingresada de inmediato al departamento de oftalmología para recibir tratamiento con antibióticos y esteroides.

Imágenes del ojo dañado (credit: SHAARE ZEDEK MEDICAL CENTER)

"En los lentes de contacto cosméticos no estándar, el color que les otorga su apariencia única contiene químicos y otras sustancias dañinas que pueden causar una reacción inflamatoria severa en el ojo. Además, la irregularidad en la parte posterior de la lente o la incompatibilidad con la estructura de la córnea del usuario, pueden causar rasguños muy dolorosos en la córnea, úlceras, infecciones e incluso pérdida de visión", dijo Weill.

Continuó diciendo que dado que estas personas no usan lentes regularmente y no han recibido la capacitación adecuada, tienden a usar los lentes de una manera que pone en peligro el ojo.

Los adolescentes y a veces incluso los adultos no cuidan la higiene de los lentes de contacto. Duermen con ellos, los lavan con agua del grifo en lugar de usar una solución de limpieza especial, y a veces también transfieren los lentes de una persona a otra. El uso incorrecto de los lentes de contacto puede dañar la visión de forma irreversible, advirtió Weill.

Compre lentes de contacto solo después de que un médico u optometrista haya verificado que sean adecuados para usted; es mejor no usar lentes cosméticos, aconsejó. Asegúrese de que los lentes de contacto no estén vencidos; nunca comparta lentes de contacto con otra persona; observe la higiene y el ajuste correcto de los lentes de contacto; no duerma, se duche o nade con ellos en los ojos. Si siente molestias o el ojo se pone rojo, retire inmediatamente los lentes de contacto y consulte a un oftalmólogo.

"El tratamiento fue muy intenso", recordó A. "Tuve que usar gotas para los ojos con antibiótico cada hora, las 24 horas del día, incluso por la noche. No dormía y me preocupaba estar perdiendo la vista".

Después de una hospitalización de cuatro días, la visión mejoró y la inflamación disminuyó, pero aún quedaba nubosidad en la córnea.

“Mi vista todavía no estaba bien; aún no podía conducir ni usar la computadora, pero al menos podía abrir los ojos y estar con mis hijos”. Aún siendo monitoreada en la clínica de ojos del hospital, siente que recuperó la vista. “Es importante para mí agradecer al equipo médico y advertir a todos los usuarios de lentes de contacto que compren lentes solo en un lugar autorizado y después de un ajuste por un optometrista u oftalmólogo. Si sientes que hay un problema, no esperes. Busca atención médica de inmediato".

Durante los seguimientos en la clínica de ojos y bajo tratamiento continuo, su visión siguió mejorando, la nubosidad desapareció y después de más de seis semanas, afortunadamente pudo ver bien.

“La historia de A podría haber tenido un final diferente, con una pérdida significativa de la vista en ambos ojos y una discapacidad real”, concluyó Weill.