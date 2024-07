La clave para una terapia exitosa

Nadie se avergüenza cuando necesita consultar a un médico por una enfermedad. Sin embargo, buscar terapia psicológica parece caer en una categoría diferente, con muchas personas evitándola, retrasándola o sintiéndose culpables cuando buscan ayuda para problemas emocionales y otros problemas no físicos.

Estos pueden ser ansiedad, depresión, ataques de pánico, ira, soledad, todos problemas mentales que pueden beneficiarse de la ayuda disponible de los terapeutas. Especialmente ahora, en este tiempo de guerra, tragedia y pérdidas continuas, es comprensible que a menudo nos sintamos abrumados y sintamos que simplemente no podemos enfrentar otro día.

Según una psicóloga israelí, hay tres cuestiones que debes resolver antes de elegir a un terapeuta. ¿Estás de acuerdo con sus métodos? Incluso si estás de acuerdo con sus objetivos, es posible que no tengas la misma idea sobre cómo lograrlos.

Los terapeutas basan sus métodos en lo que creen que es más efectivo. Pero si crees, por ejemplo, que la hipnosis funcionará mejor para ti que la biofeedback para tus dolores de cabeza por tensión, entonces busca a alguien que practique la hipnosis.

¿Sientes que serás un socio de tu terapeuta? Hoy en día, muchos sienten que sus pacientes tienen derecho a estar estrechamente involucrados en cada fase, desde establecer metas hasta acordar el tipo y la duración del tratamiento. Sin embargo, si el terapeuta se opone al enfoque compartido, considera probar con otra persona.

Terapia ilustrativa (credit: INGIMAGE)

¿Sabes la diferencia entre evaluación y terapia? Si deseas una opinión profesional en una disputa, por ejemplo, sobre la custodia de un niño, o si tu pariente mayor es competente para manejar sus finanzas, estás solicitando una evaluación. Si buscas tratamiento para un problema personal, necesitas buscar terapia. Por lo general, puedes hablar con el psicólogo por teléfono antes de una entrevista formal, y de esta manera entender sobre qué hablarán, qué deseas lograr y si esta persona es la indicada para ayudarte.

Por lo general, el dolor personal es la primera tarea a tratar cuando acudes a terapia. Tu angustia debe ser aliviada lo más pronto posible. Sin embargo, eso solo no producirá resultados duraderos. Requiere establecer metas, con objetivos tempranos a corto plazo seguidos luego por metas a largo plazo.

El terapeuta suele comenzar con una hipótesis de trabajo: ¿Por qué ahora? ¿Qué ha desequilibrado la balanza? ¿Qué trajo a este hombre o mujer a mi consultorio en este momento?

La primera entrevista es un diagnóstico, que luego puede sugerir un tratamiento específico. La respuesta a "¿Por qué ahora?" define lo que el paciente necesita del terapeuta.

Si la respuesta es simple, los objetivos también suelen ser sencillos. Si el cliente dice: "Enséñame a ser lo suficientemente fuerte como para pedirle un aumento a mi jefe... o para enfrentarme a mi esposo... o para evitar ser siempre explotado, etc.", el terapeuta puede decir si puede o no puede hacerlo.

Sin embargo, rara vez los clientes acuden a su primera cita con metas tan específicas. La mayoría no está seguro de lo que esperan lograr más allá de obtener alivio. Pero a menos que se establezcan metas tan pronto como sea posible, los clientes pueden perder tiempo y dinero buscando ayuda que no existe, con los terapeutas trabajando en problemas que los pacientes no consideran problemas.

Establecer metas tempranas

Antes de consultar a alguien, anota lo que crees que está causando tu angustia. Eventos como las secuelas del 7 de octubre y el horror que todos enfrentamos, relaciones, estrés, pueden entenderse mejor y aclararse cuando los escribes. Lleva la lista contigo, ya que tu percepción revela mucho sobre ti y guiará al terapeuta en la dirección correcta.

Después de la primera visita, considera si te sentiste cómodo. ¿Puedes trabajar con este profesional semana tras semana? Deberías sentir un nivel de confianza y entendimiento desde el principio. Pero si te sentiste menospreciado o sin esperanza, busca a otra persona. La compatibilidad es el mejor predictor de lo bien que irá la terapia.

Intenta hacer que tus metas sean medibles de alguna manera. No siempre es fácil, pero te dirá si estás progresando.

Por ejemplo, si tienes una relación terrible con tu padre, una meta podría ser mantener una conversación telefónica sin enojarte ni alterarte. Si puedes hacer esto algunas veces, sabrás que has progresado.

Dormir bien sin pesadillas, perder peso, dejar de fumar son metas que pueden ser medidas. Parte del trabajo del terapeuta es clarificar exactamente lo que deseas cambiar y ayudarte a lograrlo.

Las metas a largo plazo, en palabras de Freud, son la capacidad "de amar y trabajar". Determinar qué quieres hacer con el resto de tu vida implica tu personalidad, creencias, valores, sueños, ambiciones e imaginación, por lo que no es fácil.

Un cliente puede querer sobrevivir a un divorcio, mudarse a una nueva ciudad y cambiar de trabajo. Puede tomar 20 sesiones para ayudarlo/a. El trabajo del terapeuta es ayudar a las personas a crecer, no decirles cómo. Una dependencia excesiva de cualquier persona puede ser destructiva. Tomar el control de tu vida puede ser aterrador pero al mismo tiempo gratificante.

Es importante saber que cualquier dolor que estés sintiendo por cualquier razón puede ser aliviado con ayuda de un terapeuta competente, y no deberías sentir estigma alguno al buscar esa ayuda. La paz y la tranquilidad interior que descubrirás cuando el dolor se vaya valdrá la pena todo lo que te haya costado económicamente y emocionalmente lograrlo.

Si el dolor involucra la pérdida de un ser querido, nadie puede mitigar tu dolor, pero un buen terapeuta puede ayudarte a aceptarlo y darte herramientas de afrontamiento.

¡Que la paz llegue pronto a todo Israel, que los terroristas de Hamas y Hezbollah sean vencidos, y que nuestros rehenes sean devueltos a sus seres queridos!

La escritora es autora de 14 libros. Su favorito personal es Esther - Una Historia de Amor en Jerusalén, que recientemente ha sido republicado por Chaim.Mazo@gmail.com. Contáctala en dwaysman@gmail.com.