Abortos en Israel: 3 mujeres inmigrantes revelan sus razones y experiencias personales

Elvia Fisher Meir estaba embarazada de 24 semanas cuando se sometió a una ecografía externa rutinaria. El embarazo transcurría sin complicaciones y Meir estaba ansiosa por dar la bienvenida al nuevo miembro de su familia.

Hasta que su ginecólogo le hizo una pregunta que ninguna mujer embarazada quiere oír: "¿Sabe que ha perdido líquido amniótico? "¿Sabía que ha perdido líquido amniótico?"

Conmocionada, Meir fue llevada a urgencias y le dieron una noticia devastadora: lo más probable era que su bebé quedara gravemente discapacitado y, si por algún milagro sobrevivía, tendría graves defectos congénitos.

Le dieron dos opciones: O dar a luz ahora mismo y rezar para que el bebé sobreviviera o interrumpir el embarazo.

Ya bien entrado el segundo trimestre, Meir decidió abortar.

Ahora, dada la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular la histórica sentencia Roe contra Wade, la legalidad de tomar una decisión de este tipo en una fase tan avanzada del embarazo es, en el mejor de los casos, turbia en la mayoría de los estados.

"Tras la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. en el caso Dobbs, que abolió el derecho constitucional al aborto, se esperan prohibiciones estrictas del aborto en aproximadamente la mitad de los estados", afirmó Noya Rimalt, profesora de Derecho de la Universidad de Haifa especializada en cuestiones de género, derecho penal y teoría jurídica feminista.

"La mayoría de estas prohibiciones no hacen excepciones en caso de anomalías fetales graves", afirmó. "Obligar a una mujer a llevar a término un embarazo que con toda probabilidad terminará con el nacimiento de un niño que padece graves defectos y apenas tiene posibilidades de sobrevivir es inhumano. Somete a la mujer a la más dura injerencia en su autonomía corporal. Es inconcebible que a principios del siglo XXI las mujeres aún tengan que soportar este trato legal."

Noya Rimalt

En Israel, sin embargo, las normas relativas al aborto han retrocedido: algunas mujeres no tienen que estar físicamente presentes ante el comité abortista y se han eliminado muchas preguntas invasivas del formulario de solicitud, como si la futura madre -o su pareja- utilizaban anticonceptivos.

Una decisión difícil pero correcta

En 2015, cuando Meir se vio obligada a tomar esta decisión en Israel, un equipo de médicos y miembros del comité le presentaron los hechos, y ella, junto con su marido, tomaron su decisión.

"No nos sentíamos preparados para criar a un niño con necesidades especiales", dijo.

Aunque los médicos no estaban autorizados a influir en la pareja en ninguna dirección, después de que tomaran su decisión, el médico les dijo que habían tomado la decisión correcta. "Dijeron que no había forma de que el bebé hubiera tenido una vida viable y sana", dijo.

"Si mi marido y yo estuviéramos en una posición en la que tuviéramos que decidir quedarnos con este bebé sin la opción de abortar, mi vida habría tomado una dirección completamente diferente. Mi negocio, mis futuros hijos y mi matrimonio se resentirían. Toda mujer tiene derecho a tomar una decisión", afirma Meir, propietaria de CityKids, un centro educativo para niños de Tel Aviv.

El trato, la atención y la comprensión que recibió del equipo sanitario le dieron fuerzas para volver a intentarlo y, finalmente, Meir tuvo dos hijos sanos.

Cuando habla por teléfono, se muestra sombría y decidida, no sólo en su elección.

Sin embargo, NO TODAS las mujeres que se presentaron para este artículo estaban dispuestas a hablar abiertamente de su decisión. Tanto es así que "Dafna Schwartz" no quiso darme su nombre, desde dónde hizo aliá ni dónde vive en Israel.

Dada su experiencia, está claro por qué.

"Por aquel entonces tenía novio. Parecía un buen tipo, amable y responsable", empezó. "Una noche nos acostamos y se le cayó el condón durante el acto sexual".

"Eso fue todo lo que hizo falta", dijo ella.

"Dafna Schwartz "

Schwartz nunca se ha sincerado sobre el aborto que sufrió hace casi 20 años. La única persona que lo sabe es su mejor amiga e incluso entonces, Schwartz no se atreve a decir la palabra "aborto" en voz alta.

"Hablamos en código. Taquigrafía. Pero ella sabe de lo que hablo", reveló.

Lo que le ocurrió a Schwartz después de que su novio confesara haberse quitado el preservativo sin su consentimiento la ha atormentado durante las dos últimas décadas.

Tras romper inmediatamente con él, pasaron unas semanas hasta que empezaron a aparecer los síntomas. Supuso que la dolorosa hinchazón de sus pechos eran los primeros síntomas de un cáncer de mama.

Una visita al ginecólogo demostró lo contrario: estaba embarazada a pesar de que tomaba anticonceptivos y la píldora Plan B ("del día después") después de aquella relación sexual.

Asustada, disgustada y conmocionada, Schwartz inició los trámites burocráticos para solicitar un aborto. Aunque su memoria es borrosa, recuerda haber sido rechazada y difamada a cada paso del proceso, con las preguntas invasivas de un hombre ultraortodoxo que formaba parte del comité abortista en el primer plano de su mente incluso hoy en día.

"Recuerdo estar muy ansiosa y estresada: Estar a merced de un viejo haredi (ultraortodoxo) que iba a decidir mi destino. No encontré a nadie del equipo médico que se molestara en presentarse o explicarme el procedimiento. Fue muy deshumanizante. No había respeto ni dignidad", se lamenta. "Estar allí, tener que comparecer ante un comité, ya era bastante malo, aunque no recuerde lo que dijo exactamente".

Después de mucho meditarlo y de haber decidido abortar, Schwartz fue colocada en unos estribos y sintió un dolor punzante cuando le introdujeron un instrumento para preparar su cuerpo para expulsar el feto.

A veces, sigue sintiendo esos dolores fantasmas entre las piernas.

Más tarde, durante la recuperación, fue objeto de más juicios e incluso de folletos promocionales de EFRAT, una ONG que anima a las mujeres que se plantean abortar a quedarse con el bebé.

"Creo que, en general, soy una persona responsable. Era relativamente nueva en Israel y joven. Todo era aterrador. Nunca me habían sacado una muela del juicio", explica.

Salió del hospital con un dolor atroz y con la ecografía del feto que el médico le obligó a hacerse. Unos años más tarde, la quemó en el fregadero de la cocina.

Cuando por fin terminó, se fue a casa con su mejor amiga. Hoy se siente aliviada, pero el sentimiento de culpa persiste.

"A veces pienso: ¿y si...? ¿Hice lo correcto? ¿Qué diría Dios? Aún no tengo las respuestas a esas preguntas", dice, "pero creo que hice lo correcto en aquel momento".

Aún así, Schwartz habla como una mujer que no se ha perdonado a sí misma por la decisión que tomó hace tantos años, e incluso piensa que el hecho de que aún no haya encontrado pareja puede ser un castigo por ello.

"O tenemos elección o no la tenemos", dice sobre las nuevas leyes tanto en Estados Unidos como en Israel. "O tenemos autonomía corporal o no la tenemos. El modo en que me trataron no sólo me privó de mi dignidad, sino de la capacidad de llorar y enfadarme por lo que me hizo mi novio de entonces. El sistema abusó de mí en aquel momento".

DESPUÉS DE HABER SUFRIDO varios abortos a lo largo de su vida, Linda Gallant tuvo una experiencia totalmente distinta y no arrastra la carga emocional que algunas mujeres sufren después de abortar.

Gallant, que hizo aliá desde Inglaterra en 1984, se quedó embarazada por primera vez a principios de los años ochenta durante unas vacaciones en Israel. Regresó a Inglaterra para cursar su último año de estudios y se encontró embarazada. Sabiendo que no era el momento adecuado para ser madre, se lo contó a sus padres y ellos la ayudaron en el proceso.

"Nunca se me ocurrió pensar que había tomado una decisión equivocada", afirma. "Creo que cuando tienes un hijo necesitas tener los recursos emocionales y económicos para proporcionarle la mejor vida posible; de lo contrario, no es justo para él. Hay muchos niños que probablemente no deberían haber nacido porque a sus madres no se les dio la opción de tomar una decisión sobre la interrupción del embarazo"

Gallant tuvo otro embarazo prematrimonial poco después de su aliá a Israel en 1984. De nuevo, las circunstancias no eran las adecuadas para que siguiera adelante con el embarazo y sintió que la única opción era interrumpirlo. También experimentó el sistema del aborto después de haber tenido tres hijos, uno de ellos con una grave enfermedad genética. En aquel momento no se sintió capaz de dar más de sí misma a otro niño cuando tenía las manos ocupadas con sus tres hijos pequeños.

Habla elogiosamente del (en su mayoría) eficaz y empático personal médico de Israel que la ayudó en cada una de estas experiencias.

"Nunca he visto la interrupción de un embarazo precoz como una gran decisión moral y no entiendo el debate al respecto. El discurso en torno al aborto es horrible. Todas las mujeres tienen derecho a decidir qué hacer con su propio cuerpo", afirmó Gallant.

"Si se habla de las cosas, resulta más fácil. No creo que nadie deba avergonzarse de nada por lo que haya pasado. "Espero que la gente no me odie por lo que he hecho, pero supongo que hay personas que piensan que soy repugnante, pero no son buenas personas. Hay que aceptar a la gente por lo que es".