El Prof. Michael Schimmel ha salvado a bebés prematuros con innovaciones médicas

Llevar un bebé a casa es casi siempre una experiencia desalentadora para los padres primerizos. Es mucho más aterradora para las parejas cuyo bebé nació antes de tiempo y fue llevado a casa tras semanas o meses en una unidad de cuidados intensivos neonatales debido a su prematuridad u otras razones.

El profesor Michael Schimmel, especialista en neonatología -cuidados del recién nacido- durante 43 años, dirigió la unidad de cuidados intensivos neonatales del Centro Médico Shaare Zedek (SZMC) de Jerusalén durante 24 años. Se jubiló en 2019, pero decidió no dedicar todo su tiempo libre al ocio.

Junto con el Ayuntamiento de Jerusalén, Schimmel creó tres centros para asesorar a los padres de bebés prematuros y otros dados de alta de las unidades de cuidados intensivos. Son los únicos centros de asesoramiento a padres desconcertados y de seguimiento de sus hijos en Israel -y en el mundo.

Se incorporó al primer departamento de neonatología de Israel, creado en 1978 por el estimado profesor Arthur Eidelman, que se instaló con su familia en Jerusalén tras licenciarse en medicina en la Facultad Albert Einstein de la Universidad Yeshiva y especializarse en pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale. Después de que la neonatología fuera aceptada como subespecialidad en EE.UU., se pidió a Eidelman que estableciera y fijara las normas y los programas de formación del departamento de neonatología del SZMC. La neonatología fue reconocida como especialidad en Israel en 1985.

Cuando Schimmel, que pasó dos años especializándose en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, se incorporó a Eidelman, había cuatro camas para recién nacidos; cuando se marchó, había 65. El SZMC da a luz a más bebés que ningún otro hospital de Israel y, al parecer, que ningún otro centro médico del mundo, con unos 22.000 niños nacidos allí anualmente. Alrededor de 15.000 bebés prematuros nacidos antes de la semana 37 de gestación (sobre 40) o con bajo peso al nacer nacen en Israel en un año medio. Shaare Zedek hospital. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Los bebés prematuros se enfrentan a una serie de condiciones potencialmente peligrosas, como pulmones que no han producido suficiente surfactante, lo que provoca pulmones rígidos y colapsables y un exceso de líquido, que les dificulta la respiración. En las unidades neonatales se les trata con surfactante sintético.

Cuanto más prematuro sea el nacimiento, más larga será probablemente la hospitalización. Los prematuros también pueden sufrir apnea (interrupción momentánea de la respiración); asma; infecciones, problemas auditivos, dentales, intestinales y de visión, etc. "La edad cronológica de los prematuros es distinta de la madurez del cerebro", señala Schimmel. "Cada recién nacido es diferente".

Apoyoa los padres - emocional y físico

Más allá de los problemas físicos a los que puedan enfrentarse los bebés, los padres necesitan apoyo emocional y físico, ya que los retos que tienen por delante son muy exigentes.

Schimmel, que sigue enseñando pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Hebrea de Jerusalén e incluso hace turnos en su antiguo departamento del SZMC, explicó en una entrevista con The Jerusalem Post que los padres de bebés prematuros pueden llevar a sus hijos tras el alta a cualquiera de las varias docenas de clínicas tipat halav ("gota de leche para el niño sano") de la capital.

"Las atienden enfermeras, con visitas de médicos que tienen que examinar a unos cinco bebés por hora. Yo examino a los recién nacidos y me siento con sus padres para responder a sus preguntas y hablar de sus preocupaciones durante una hora entera a tono", dijo.

Elogió a Ella Mano ben-Yosef, responsable del departamento de salud pública del municipio, por aceptar la creación de los tres centros. También obtuvo el apoyo del Dr. Stephen Reingold, médico responsable de salud maternoinfantil del departamento de salud pública del municipio, que se encarga de las clínicas tipat halav.

"Recibimos a los bebés prematuros y a sus familias los lunes cerca de la estación central de autobuses, donde residen los haredim (judíos ultraortodoxos); los martes en el barrio de Har Homa, en el sureste de la ciudad, y los miércoles en Ramat Eshkol. Los árabes del este de Jerusalén también acuden a consulta. "Me alegra recibir a cualquiera que sepa hablar hebreo o inglés, o que traiga un traductor, pues es importante entender los matices. Como es un servicio municipal, no podemos aceptar a ningún bebé prematuro de fuera de Jerusalén".

Algunos padres, prosigue, "están histéricos, totalmente perdidos sobre cómo cuidar a los bebés diminutos, pero al final nos dicen que han recibido lo que necesitaban y se van con una sonrisa".

Al final de cada sesión, entrega a los padres un resumen, con copia a su caja de enfermedad; algunas de las cajas de enfermedad tienen un seguimiento excelente, pero otras no son tan eficientes. "Hemos recibido 850 recién nacidos desde que abrimos los centros. Hay casos extremos. Hoy mismo he examinado a un bebé que tenía un problema quirúrgico y nutricional, pero he descubierto que tiene riesgo de parálisis cerebral; ningún médico había reconocido antes el problema. Trato de ver a la persona en su totalidad".

Insta regularmente a todas las mujeres jerosolimitanas -incluidas las haredi de las comunidades más extremas, como Mea Shearim- a vacunarse contra la tos ferina durante el embarazo y a llevar a sus bebés para que reciban una ronda completa de vacunas. A veces, la causa es desesperada. "Una madre de la secta hasídica Satmar se negó a vacunarse. Le conté que varios bebés habían muerto de tos ferina en los últimos meses, pero, poco impresionada, me dijo que su rabino estaba en contra de las vacunas.

Hace unos años, Schimmel y su yerno, el pediatra Dr. Asael Lubotzky, gravemente herido en la Segunda Guerra del Líbano de 2006, salvaron la vida de su hija/nieta recién nacida en el SZMC. Schimmel ha intentado asistir a todos los nacimientos de sus hijas y nietas. Cuando el recién nacido presentó dificultades respiratorias, Lubotzky asumió rápidamente el papel de médico y empezó a administrarle reanimación cardiopulmonar. Schimmel se unió, consiguiendo mantener la calma, y el bebé empezó a respirar de forma independiente; todo iba bien.

Sólo hay unos 100 neonatólogos en Israel. "Es una especialidad muy difícil. Los médicos jóvenes no quieren dedicarse a ella por la presión y las largas horas de trabajo. Siempre me llevaba el móvil al baño y a mi sinagoga en Shabat, temerosa de que sonara cuando me llamaban para subir a la Torá. Estás completamente 'esclavizada', pero eres feliz. No habría hecho otra cosa. Mi mujer, Evelyn, comentó la víspera de Pascua, después de que me jubilara en 2019, que era la primera vez después de casarnos que estaba presente para preparar el Séder".

Se encuentra con antiguos pacientes que eran bebés cuando los atendió. Había gemelos de 30 años en el Muro de las Lamentaciones; su familia me dijo que yo los había tratado. Una mujer que nació a las 23 semanas de gestación sobrevivió y vino a nuestro departamento vestida de novia para darnos las gracias. Me llena de alegría que personas a las que había tratado cuando eran bebés prematuros vuelvan a visitarme cuando alcanzan ciertos hitos en sus vidas, como cumpleaños, bar mitzvahs y otros acontecimientos felices".

TRAS CINCO AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS singulares clínicas, Schimmel y sus colegas estaban seguros de que tenían éxito y eran beneficiosas para las familias, pero querían demostrarlo científicamente. Acaba de publicar un estudio en la prestigiosa revista American Journal of Neonatology, titulado "Neonatologist at the Well-Child Clinic: A High-Risk Infant Follow-up Pilot Study", junto con Reingold y la enfermera Liora Yotvat.

"Un seguimiento adecuado de los lactantes de alto riesgo (HRIF) es esencial para la transición a la atención comunitaria, pero a menudo sigue estando fracturado, con una continuidad y una calidad de la atención subóptimas, así como un cumplimiento insuficiente por parte de los cuidadores", escribieron. "Nuestra experiencia con los lactantes de alto riesgo en Israel sugiere que muchos pediatras comunitarios no tienen confianza en el cuidado de lactantes complejos. Esto, unido a la falta de visitas de seguimiento oportunas por parte de especialistas, hace que la atención de seguimiento que se presta inmediatamente después del alta sea insuficiente".

El estudio presentó un modelo sencillo, con un único proveedor, que resultó eficaz y es bien recibido por los cuidadores. "Medimos el uso y la satisfacción de los cuidadores con una visita de HRIF, atendida por un neonatólogo experimentado en un entorno de well-care, poco después del alta. Entre los bebés de estos padres, el 78% fueron atendidos en los tres primeros meses de vida y el 39% en el mes siguiente al alta. La nutrición (98%) y el desarrollo (97%) fueron los temas más tratados, seguidos de la salud general (95%), los suplementos de hierro (93%) y el tamaño de la cabeza (90%).

Se centró en 100 familias de Jerusalén. "Para mí era importante hacer preguntas abiertas como: ¿Cómo se siente al cuidar de su pequeño bebé después de haber estado en la clínica? Las notas que recibió nuestro equipo fueron increíblemente altas: En una escala del uno al cinco, obtuvimos 4,56 puntos. Recuerdo perfectamente a una mujer mayor que acudió a mí. Dio a luz a un bebé prematuro tras someterse a decenas de tratamientos de fecundación in vitro. Le entró el pánico cuando los médicos y enfermeras le dijeron que el recién nacido no se ajustaba a su edad cronológica, pero examiné al bebé y comprobé que en edad de desarrollo estaba bien al 100%. La mujer se calmó inmediatamente".

Schimmel intenta informar a los grupos pertinentes sobre las clínicas. "Doy conferencias a las enfermeras de tipat halav y hablo del proyecto en la conferencia nacional de pediatras", explica. No ha tenido tiempo de enviar artículos a revistas médicas en hebreo o inglés publicadas en Israel.

Hace dos años, Schimmel escribió y publicó un conmovedor libro en hebreo titulado Roeh Et Hanolad ("Ver al recién nacido"), en el que relata casos entre bastidores de la unidad de cuidados intensivos neonatales del SZMC. Describe vívidamente sucesos, experiencias y dilemas morales a los que se enfrentó al tratar a diario con nacimientos prematuros, defectos congénitos, embarazos múltiples, cuestiones de vida o muerte y momentos críticos en los que había que tomar decisiones difíciles. Concluye que se sintió muy satisfecho cuando el texto se grabó como audiolibro para invidentes.