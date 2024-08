Mpox: ¿Por qué vuelve a ser una emergencia y qué tan preocupante es?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que un brote de mpox, una infección viral que se propaga mediante contacto cercano, representa una emergencia de salud global por segunda vez en dos años.

Esto es lo que significa.

¿QUÉ ES MPOX?

Mpox es una infección viral que causa síntomas similares a la gripe y lesiones llenas de pus, y aunque generalmente es leve, puede ser mortal. Los niños, las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunológicos debilitados, como las personas con VIH, tienen un mayor riesgo de complicaciones.

La OMS declaró el reciente brote de la enfermedad como una emergencia de salud pública después de que una nueva cepa del virus mpox, identificado por primera vez en la República Democrática del Congo, comenzara a propagarse a otros países vecinos.

Mpox se transmite a través de contacto físico cercano, incluido el contacto sexual, pero no hay evidencia de que se propague fácilmente por el aire.

Viales de la vacuna contra la viruela del mono en un centro de vacunación en Niza, Francia, el 27 de julio de 2022. (credit: REUTERS/ERIC GAILLARD)

El nuevo brote ha causado alarma mundial porque parece propagarse más fácilmente entre las personas.

¿QUÉ ES UNA EMERGENCIA DE SALUD GLOBAL?

Una "emergencia de salud pública de importancia internacional", o ESPII, es la forma más alta de alerta de la OMS. Se anuncia cuando las enfermedades se están propagando de nuevas o inusuales maneras, y tiene como objetivo galvanizar la cooperación internacional y la financiación para hacer frente a un brote.

La declaración de la OMS sigue a una etiqueta similar del Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades a principios de esta semana.

¿POR QUÉ MPOX ES UNA EMERGENCIA OTRA VEZ?

Hace dos años, la OMS declaró que mpox era una emergencia cuando una forma de la enfermedad, clado IIb, comenzó a propagarse a nivel global, principalmente entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

Ese brote fue controlado después de que cambios en el comportamiento y prácticas de sexo seguro, además de vacunas, ayudaron a las personas en riesgo a protegerse en muchos países.

Pero mpox ha sido un problema de salud pública en partes de África durante décadas. El primer caso humano fue en Congo en 1970, y ha habido brotes desde entonces.

El brote actual, el peor de la historia del Congo, ha registrado 27,000 casos y más de 1,100 muertes desde enero de 2023, principalmente entre niños.

Actualmente, dos cepas de mpox están propagándose en el Congo: la forma endémica del virus, clado I, y una nueva variante llamada clado Ib, siendo 'clado' un término que se refiere a una forma del virus.

La nueva variante ha pasado de Congo oriental a Ruanda, Uganda, Burundi y Kenia.

Suecia informó el jueves sobre el primer caso de la nueva forma, clado Ib, fuera de África.

Un portavoz de la OMS dijo que este caso reafirmaba la necesidad de colaboración, y la agencia sigue recomendando no imponer restricciones de viaje para detener la propagación del mpox.

El viernes, Pakistán también confirmó un caso del virus mpox en un paciente que había regresado de un país del Golfo, aunque no estaba claro si era de la nueva variante o del clado que ha estado propagándose globalmente desde 2022.

¿QUÉ PASA AHORA?

Los científicos esperan que las declaraciones de emergencia aceleren los esfuerzos para obtener más herramientas médicas y fondos para el Congo, para ayudar a las autoridades a combatir el brote. Se necesita una mejor vigilancia para estudiar el virus y contribuir a detener su propagación.

Pero en 2022, un llamado de la OMS de $34 millones para combatir la mpox no tuvo respuesta de los donantes, y hubo una gran desigualdad en quién tenía acceso a las dosis de la vacuna. Los países africanos no tenían acceso a las dos dosis utilizadas en el brote mundial, fabricadas por Bavarian Nordic y KM Biologics.

Dos años después, esa sigue siendo la situación, aunque hay esfuerzos para cambiarla, dijo la OMS el miércoles al pedir donaciones de dosis de países con reservas.

África CDC dijo que tiene un plan para asegurar dosis, sin dar más detalles, pero actualmente las existencias son limitadas.

¿CUÁNTO DEBERÍA PREOCUPARME?

Las tasas de mortalidad varían y dependen en gran medida de la atención médica disponible para los pacientes más enfermos. En el Congo en este brote, la tasa en ambos clados I y clado Ib ha sido alrededor del 4%. El clado II, que se propagó globalmente, fue mucho menos mortal.

Sin embargo, la mpox no es COVID-19. Hay herramientas que han demostrado ser efectivas para detener la propagación y ayudar a quienes están en riesgo, y no se propaga tan fácilmente.

El desafío ahora, que las declaraciones de emergencia buscan resaltar, es asegurarse de que esas herramientas lleguen a quienes más las necesitan, en el Congo y los países vecinos.