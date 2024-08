"Itta" en Tel Aviv: Una evaluación exhaustiva de la obra que está cautivando a la audiencia

El excelente restaurante Popina acaba de estrenar una hermana pequeña: Itta, un bar de vinos que abrió sus puertas en verano pero que esperamos que permanezca abierto también en otoño e invierno.

Situado junto al restaurante, en el pintoresco Neve Tzedek, el nuevo local conserva el estilo de Popina al tiempo que ofrece un ambiente acogedor y menos formal.

El local, dirigido por el chef Orel Kimchi, veterano restaurador y propietario de Popina, disfruta de la proximidad de la cocina del restaurante madre. Aquí, el chef decidió crear un lugar de reunión acogedor para amigos que desean pasar unas horas juntos con buen vino y buena comida. Y lo ha conseguido: Itta es un bar de vinos con comida de restaurante gourmet y un ambiente muy agradable.

El chef Kimchi dice que fantaseó con abrir un bar de vinos durante muchos años. "Itta es un bar de vinos con una variedad de vinos que nos encanta beber y comida que nos encanta comer. Es joven, descarada, atrevida y accesible. Itta son los sábados por la tarde en mi casa, con amigos y familiares que se reúnen para pasar un rato relajado", dice.

Se apunta a la moda de los bares de vinos

Los bares de vinos son la nueva moda en el mundo culinario israelí, y están apareciendo por todas partes. Pero Itta no es una vinoteca más. Es el restaurante gourmet de la hermana pequeña de Kimchi y uno de nuestros favoritos, abierto en el patio interior de Popina. Itta (credit: HAIM YOSEF)

Fui allí con una buena amiga para celebrar su cumpleaños, y pasamos una velada fantástica, saliendo un par de horas después muy contentas, por primera vez en meses - y no sólo gracias al vino.

Empezamos con un rollito de primavera (74 NIS) que no esperábamos ver en el menú del bar de vinos, pero le dimos una oportunidad y nunca nos arrepentimos. A diferencia de los aceitosos rollitos de primavera que todos conocemos, que están rellenos de verduras trituradas, la versión de Itta está rellena de carne de ternera triturada mezclada con ajo confitado y cebolla caramelizada, y sólo entonces se envuelve en una hoja. Luego lo envolvimos en una hoja de lechuga con cilantro y guindilla roja fresca y lo mojamos en una vinagreta de naranja. Estaba tan bueno que estuvimos tentados de pedir una segunda ración, pero decidimos comportarnos y probar otros platos del menú.

Continuamos con un crudo de ternera (68 NIS), hecho con un corte de Weisserbraten. El crudo (podría llamarse carpaccio), servido con salsa de semillas de mostaza, alcaparras, perejil y hojas de mizuna, también era maravilloso. Las lonchas eran finas pero no demasiado para que se pudiera saborear la carne.

Luego pasamos a la artillería pesada: costillas en miso (96 NIS), servidas con rábano picante y hojas de mostaza, cebollas rojas encurtidas y rábanos encurtidos. Pegajoso, desordenado e igual de bueno.

Terminamos con un postre de los dos del menú: un financier con manzanas, ganache de chocolate blanco y arce, consomé de manzana quemada y una salsa de manzana y chile (48 NIS). Puede sonar raro, pero estaba magnífico.

Y como al fin y al cabo es un bar de vinos, también tomamos vino, empezando con dos copas de un rosado francés de Provenza (39 NIS la copa), que nos encantó a los dos. Pensamos en probar otros vinos de la bien editada carta, pero decidimos quedarnos con el rosado que tanto nos había gustado. Así que pedimos dos copas más y nos prometimos volver y probar los demás vinos de la carta, por mi cumpleaños.

Esta reseña no estaría completa sin mencionar el servicio, que fue educado, informado y hospitalario, pero no prepotente.

Itta es un lugar perfecto. Es un bar de vinos, que ofrece vinos interesantes y algo aventureros, pero a diferencia de otros bares de vinos, éste tiene acceso a la comida gourmet de Kimchi. No es barato, pero si vas a derrochar, hazlo aquí.

IttaNot

kosher62 Shabazi Street, Neve Tzedek, Tel Aviv

El escritor fue un invitado del restaurante.