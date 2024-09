La contaminación mata más que el tabaco y la desnutrición, y puede acortar años de vida

La exposición aumentada a la contaminación del aire reduce la esperanza de vida promedio en dos años, según un estudio publicado a finales del mes pasado por el Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago (EPIC).

El estudio del Índice de Vida de Calidad del Aire (AQLI) realizado en la India, donde el PM2.5 (materia particulada con un diámetro de 2.5 micrómetros o menos) es en promedio de 40 µg/m³ anualmente, descubrió que el 40% de la población local respira aire que excede el estándar de aire contaminado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere un promedio de 5 µg/m³ anualmente como estándar.

El informe mostró que reducir la cantidad de PM2.5 para cumplir con las directrices de la OMS podría extender la esperanza de vida promedio de los residentes de la India en casi dos años.

La ciudad más contaminada de la India es Delhi, con un nivel promedio de PM2.5 de 84.3 µg/m³, según un informe de AQLI en 2022.

Un niño lleva una mascarilla para protegerse de la contaminación atmosférica en Delhi, India 14 de noviembre de 2017 (credit: REUTERS/CATHAL MCNAUGHTON)

Según el informe, si Delhi cumpliera con las directrices de la OMS, la esperanza de vida de sus 18.7 millones de habitantes podría aumentar casi ocho años.

Además, el informe mostró que la exposición a largo plazo a la contaminación del aire reduce la esperanza de vida de un residente promedio de la India en 3.6 años, mientras que la desnutrición la reduce en 1.6 años, el tabaco en 1.5 años y el agua y saneamiento inseguros en 8.4 meses.

Preocupación global

Un informe publicado por el Estado del Aire Global (SOGA) mostró que la contaminación del aire se está convirtiendo en el segundo factor de riesgo global más importante para la muerte.

Los hallazgos del informe SOGA, publicados el 19 de junio, revelaron que, además de los millones de personas que viven con enfermedades respiratorias crónicas, la contaminación del aire provocó más de ocho millones de muertes a nivel mundial en 2021.

Además, el informe encontró que los niños menores de siete años son particularmente susceptibles a los efectos de la contaminación del aire, con un aumento de asma y otras enfermedades pulmonares. Aproximadamente 700,000 niños han muerto por exposición prolongada al aire contaminado, el 70% de ellos debido a la contaminación doméstica por la cocción en interiores con combustibles contaminantes.

Aunque 94 países han establecido sus propios estándares de PM 2.5, casi la mitad no los cumple. Mientras tanto, 158 países no han establecido ningún estándar en absoluto.

Tensión económica

Según un estudio de la Carga Global de Enfermedades, la contaminación del aire causó 6.4 millones de muertes prematuras a nivel mundial y "93 mil millones de días vividos con enfermedad en 2019".

Además, el costo global estimado de la exposición a la contaminación del aire es de aproximadamente $8.1 billones, equivalente al 6.1% del PIB global.

El experto Ofer Nidam explicó que los nuevos datos publicados por el Instituto de Chicago indican que alrededor de 22,000 personas mueren diariamente por la contaminación del aire, presentando una imagen más preocupante de lo que se conocía anteriormente. Agregó que tales cifras requieren "una reacción rápida" por parte de los gobiernos de todo el mundo.

Se refirió a la tensión económica que esta situación conlleva y señaló que reducir la contaminación del aire a los niveles recomendados por la OMS salvará no solo vidas, sino también economías.