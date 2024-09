Familiares de las víctimas del 7 de octubre recibirán apoyo psicológico subvencionado

Por primera vez desde la masacre del 7 de octubre, los familiares de los sobrevivientes del Festival Nova podrán acceder a asesoramiento profesional subvencionado por el Instituto Nacional de Seguros de Israel.

El 7 de octubre, terroristas de Hamas atacaron el festival de música Nova en Reim, lo que resultó en la muerte de aproximadamente 350 civiles y 17 policías. Muchos asistentes al festival resultaron heridos físicamente, y aquellos que sobrevivieron a la masacre continúan enfrentando importantes desafíos de salud mental y estrés postraumático.

El trauma experimentado por los sobrevivientes a menudo se extiende a sus familias, quienes también luchan con las secuelas. Según un informe de Maariv, estas familias pronto tendrán acceso a asesoramiento psicológico subvencionado.

A principios de diciembre de 2023, Yossi Shelli, Director General de la Oficina del Primer Ministro, se reunió con representantes de las familias de los sobrevivientes. Durante la reunión, se comprometió a promover una decisión gubernamental para ayudar a los sobrevivientes de la masacre del 7 de octubre en el Festival Nova.

La decisión fue aprobada el 26 de febrero, asignando 20 millones de shekels adicionales para apoyar a los sobrevivientes. Este financiamiento abordará las necesidades de salud mental, asistencia laboral, realización de derechos y la creación de espacios terapéuticos.

Supervivientes de la masacre del festival Nova hablan en un debate en la Knesset. 16 de abril de 2024 (credit: NOAM MOSHKOWITZ/KNESSET SPOKESPERSON)

Las familias de los sobrevivientes también requieren apoyo psicológico. Muchos de ellos han experimentado un trauma severo, al ser testigos de escenas horribles a través de videos o llamadas telefónicas, o al encontrarse con escenas perturbadoras mientras intentaban rescatar a sus seres queridos.

Inicialmente, estas familias no fueron reconocidas por el gobierno y no recibieron apoyo externo, enfrentando las consecuencias del trauma y significativos cambios en su estilo de vida por su cuenta. Según los proveedores de atención, algunos han reportado agotamiento mental y físico severo como resultado.

Meta compartida

Varias organizaciones, incluyendo SafeHeart y la Coalición de Trauma de Israel, han abogado por estas familias. Gracias a la cooperación entre las autoridades, se ha alcanzado un acuerdo para proporcionarles apoyo psicológico.

Ahora son elegibles para recibir tratamiento de salud mental bajo el "procedimiento de ansiedad," que ofrece un paquete de 24 sesiones financiado por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Seguros.

SafeHeart fue establecida en respuesta a los ataques del 7 de octubre por terapeutas voluntarios que trabajaban en espacios seguros, con la misión de brindar apoyo de salud mental a los sobrevivientes de masacres. Desde su creación, la asociación ha ofrecido terapia individual a largo plazo, retiros, terapia grupal y paquetes de apoyo para las familias de los sobrevivientes.

Un equipo de 350 terapeutas calificados ha ayudado a más de 3,000 sobrevivientes en todo el país. SafeHeart continúa brindando tratamiento a aquellos que aún no han sido reconocidos por las autoridades para financiamiento, confiando en donaciones filantrópicas.

La iniciativa Merkaz Ela, especializada en apoyo psicológico para duelo, crisis y trauma, pronto comenzará a ayudar a las familias de los sobrevivientes. Merkaz Ela, parte de una red que incluye a Natal e Imech, colabora con el Centro Nacional de Resiliencia.

Fundado en 1947 para ayudar a sobrevivientes del Holocausto de los Países Bajos, Merkaz Ela se ha expandido desde entonces para apoyar a individuos que lidian con diversas formas de trauma.

Tras el brote del 7 de octubre, la asociación se movilizó rápidamente para ofrecer apoyo de salud mental, incluyendo terapia individual, familiar y grupal, a una amplia gama de poblaciones afectadas.

Con la ayuda de 500 terapeutas, la asociación ha tratado a miles de pacientes cada mes, incluyendo personas mayores, sobrevivientes del Holocausto, familias desplazadas, familias de secuestrados, familias en duelo, voluntarios de Zaka, trabajadores del campamento Shura, profesionales de la salud y otros.

Se han establecido grupos de apoyo especializados para las familias de las víctimas del Festival Nova, incluidos padres, hermanos, cónyuges y abuelos en duelo. También se han creado grupos de apoyo para tíos y tías en colaboración con la Municipalidad de Jerusalén.

Agradecimiento por el apoyo

Efrat Aton, CEO de la Asociación SafeHeart, acogió con satisfacción el desarrollo: "Aplaudimos al gobierno por su decisión significativa y valiente. Esta noticia permitirá a las familias que han soportado horrores inimaginables recibir el crucial apoyo psicológico que necesitan.

Los miembros de la familia son anclas vitales para los supervivientes y requieren un sólido apoyo profesional, incluyendo entrenamiento para padres, asistencia financiera, un programa de rehabilitación y reconocimiento oficial como víctimas de hostilidades.

Benny Lazer, CEO del Centro Ella, añadió: "Desde el 7 de octubre, cientos de nuestros terapeutas han estado proporcionando asistencia psicológica individual, familiar y grupal a miles de personas necesitadas, cifras sin precedentes hasta ese sábado".

La Asociación SafeHeart, que apoya a los supervivientes en las regiones del sur, propuso una colaboración con el Centro Ella. Esta asociación se estableció rápidamente, involucrando a cientos de cuidadores a nivel nacional para brindar apoyo emocional a las familias de los supervivientes afectados por la masacre del 7 de octubre.