El eco del dolor: el asesinato de seis rehenes, un 'Mini 7 de Octubre'

NUEVA YORK – Hace una semana, el mundo se despertó con la devastadora noticia que confirmaba rumores que circulaban en las redes sociales: los cuerpos de seis rehenes israelíes, incluido el destacado israelí-estadounidense Hersh Goldberg-Polin, habían sido recuperados en un túnel de terror en Gaza.

La noticia de las ejecuciones envió una onda de choque a través del mundo, despertando el horror, el miedo y el dolor de lo que tuvo lugar hace casi un año, declararon expertos en guerra y trauma.

“El asesinato de los rehenes evocó las pérdidas del 7 de octubre y la sensación de ser deliberadamente señalados y destruidos”, dijo la Dra. Samantha Nutt, fundadora y presidenta de War Child USA y War Child Canadá, a The Media Line. “Los niños estaban en un festival de música donde hay una yuxtaposición de amor e inocencia y una sensación bohemia”, dijo, agregando que tiene un hijo de la misma edad que Goldberg-Polin.

Nutt recordó el destino de su buena amiga Margaret Hassan, trabajadora humanitaria de CARE en Irak, quien fue secuestrada en Bagdad y ejecutada hace 20 años este noviembre. En ese momento, estaba embarazada de su hijo y el shock y dolor que experimentó la dejaron incapaz de levantarse de la cama o de dejar de llorar durante días. La ejecución de Goldberg-Polin desencadenó los recuerdos de la muerte de su amiga, dijo.

En el video que sus captores hicieron, Hassan había pedido la retirada de las tropas británicas en Irak y "fue obligada a rogar por su vida".

Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Carmel Gat, Almog Sarusi, Alexander Lobanov y Ori Danino (credit: Hostages and Missing Families Forum/Screenshot via X)

“Tuve ese mismo sentimiento viendo a Hersh cuando Hamas publicó ese video de él, pidiendo el fin de la guerra y siendo utilizado bajo coacción”, dijo. “Se podía ver su agotamiento y rendición. La tortura se sintió personal y familiar”.

Centro Tali de Salud y Bienestar

Personal y familiar caracterizan el trauma sentido por el asesinato de los rehenes, según la especialista en trauma Sheri Perlman. “Todo el país está experimentando TEPT”, dijo a The Media Line.

Desde el 7 de octubre, Perlman ha pasado una cantidad significativa de tiempo en Israel y está explorando la viabilidad de abrir el Centro Tali para la Salud y el Bienestar, un centro de curación integral para el trauma que incorporaría una variedad de modalidades, incluyendo reiki, shiatsu, EMDR (desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares), terapia craneosacral, masajes, viajes y psicoterapia.

Perlman habló sobre el efecto del año pasado en la población en general. "Los sistemas nerviosos simpáticos de las personas están activados. Están en modo de alto estrés", dijo. "La angustia es generalizada. Los niños no quieren hablar con sus padres; todos están aguantando, pero están a punto de desmoronarse. ¿Sobrevivirá el país si la gente está en modo de supervivencia?"

NO IMPORTA dónde se encuentren, las personas conectadas con Israel pueden sentir que se están desmoronando, dijo la Rabina Naomi Kalish, directora del Centro de Educación Pastoral en el Seminario Teológico Judío (JTS). "Psicológicamente, cada uno está teniendo su propia experiencia única; el dolor despierta viejos dolores", dijo a The Media Line cuando se le preguntó sobre las ejecuciones de septiembre.

Sin duda, la ejecución de los rehenes recuerda los eventos del 7 de octubre. Sin embargo, Kalish dijo que para muchos que asistieron a JTS a mediados de la década de 1990, al igual que ella, las ejecuciones de rehenes despertaron recuerdos de los asesinatos en 1996 de los estudiantes Matthew Eisenfeld y Sara Duker en un ataque terrorista en Jerusalén. "Aquellos de nosotros que estábamos en la escuela en ese momento estamos reviviendo el dolor y el horror", dijo.

La indignación por negar o ignorar los asesinatos cataclísmicos en medio de protestas anti-Israel intensificadas fue abordada por Lizzy Savetsky, una activista judía. En su publicación de video la semana pasada, caminaba con su familia en Manhattan mientras manifestantes pro-palestinos enmascarados coreaban "¡Viva la intifada!" y otros eslóganes. Savetsky escribió: "Estoy temblando. Íbamos camino a casa después del almuerzo con nuestra familia en un estado completamente angustiado y nos bloquearon el paso para cruzar la calle estos seguidores del terror sin alma cantando por MÁS violencia".

Kalish abordó el efecto que la negación de una atrocidad puede producir en una persona o grupo conectado a la víctima. La falta de empatía por el asesinato de los rehenes "encaja en el contexto más amplio de la falta de reconocimiento del dolor. En general, la politización y la polarización dramática del discurso han dejado muy poco o ningún espacio para la sutileza", dijo.

El discurso actual sobre Israel/Gaza a menudo niega que haya una experiencia personal en el lado israelí y pone en duda quién tiene derecho a lamentarse. Esto es insidioso, añadió. "La negación contribuye a la deshumanización. Creo que todo se trata de deshumanización".

Para el Dr. Joe Chuman, activista y exprofesor de derechos humanos en la Universidad de Columbia y en la Universidad de las Naciones Unidas para la Paz, la conmoción por el asesinato de los rehenes fue igualada por la sorpresa de que hubieran sido mantenidos con vida por Hamas, dijo a The Media Line, aunque solo fuera como moneda de cambio o con propósitos cínicos.

Chuman habló sobre la complejidad de la guerra y el "horror especial" de que muchos de los israelíes asesinados el 7 de octubre en los kibutz de la Franja de Gaza eran de izquierda, comprometidos con la paz y la convivencia con sus vecinos palestinos en Gaza.

También abordó el trauma único y personal de ser un judío estadounidense sionista progresista que está "muy perturbado por elementos en las manifestaciones estudiantiles que son anti-sionistas", así como por la posibilidad de que Donald Trump pueda ser reelegido, creando un escenario que teme pondría en peligro tanto a Israel como a Estados Unidos. Chuman habló sobre el estrés emocional de vivir en estas dos realidades. "Mi cabeza está dando vueltas", dijo.

Quizás nadie pueda abordar mejor el horror, el dolor y el trauma únicos de los asesinatos de los seis rehenes israelíes que Judea Pearl, padre del reportero del Wall Street Journal asesinado, Daniel Pearl.

"Cuando vi la retórica anti-Israel que surgió en respuesta a esta atrocidad, publiqué un mensaje muy breve que decía: 'Vamos, chicos, ¿pueden permitirnos lamentar a nuestros muertos con solemnidad y reflexión... en lugar de recordarnos su existencia repugnante en este planeta?'", dijo a The Media Line.

Pearl calificó de "muy impactante" el elogio fúnebre de Rachel Goldberg-Polin y se sintió especialmente atraído por su afirmación: "La justicia está de nuestro lado. Continuaremos trabajando por el derecho inspirados por tu ejemplo".

"Así es exactamente como me sentí cuando la tragedia cayó sobre Danny, mi hijo. Nos comprometimos a luchar contra el odio que se llevó su vida", dijo.

Comprometerse con la lucha por la justicia es una respuesta efectiva al abrumador trauma. Pearl confesó que, aunque le habían pedido en los últimos meses que enviara un mensaje a las familias de los rehenes, se negó, sintiendo que "representaba un fracaso. No logré salvar a Danny. Sentí que no era lo correcto recordarles lo que le sucedió a Danny", dijo, refiriéndose a su asesinato en 2002.

Ahora, él dice: "En lugar de palabras de consuelo, puedo decir que el tiempo sana, especialmente cuando se combina con el compromiso de luchar y cambiar el mundo".

Nutt de War Child afirma la prescripción proactiva de Pearl para lidiar con el trauma. "Una de las grandes cosas que tengo en mi vida, que me permitió soportar cosas horribles, incluido en Darfur, es tener una salida constructiva... poder lograr cosas buenas contra probabilidades extraordinarias. Eso es extremadamente terapéutico y catártico", dijo.

"Animaría a cualquiera a buscar maneras en las que puedan tener un impacto positivo en la vida de las personas. Esta guerra está lejos de terminar", concluyó.