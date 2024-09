Nueva variante XEC del coronavirus se expande globalmente

El coronavirus no ha dejado de producir nuevas cepas; la más reciente en el mundo ha encontrado una manera de evadir tu sistema inmunológico.

La nueva variante, llamada XEC, fue descubierta por primera vez en Alemania y ya ha comenzado a propagarse en Europa y Estados Unidos.

¿Cómo surgen las variantes del coronavirus?

Desde su aparición en 2019, el coronavirus ha experimentado un gran número de mutaciones significativas, donde cada mutación puede cambiar la forma en que el virus afecta al cuerpo y la capacidad de vacunar contra él.

La cepa XEC fue descubierta este año. Al igual que las variantes anteriores, es probable que haya evolucionado debido a cambios aleatorios en el código genético del virus a medida que se replicaba dentro del huésped humano.

Las mutaciones son un fenómeno natural en el mundo de la virología. Sin embargo, cada nueva variante plantea posibles preocupaciones debido a cambios en la capacidad del virus para evadir el sistema inmunológico o escapar de las protecciones proporcionadas por las vacunas.

Una mujer prepara una dosis de la vacuna COVID. (credit: FLASH90)

¿Qué es la variante XEC del coronavirus?

XEC es considerada una "variante de interés", una categoría definida por la Organización Mundial de la Salud para las variantes que parecen tener un efecto clínico significativo en los seres humanos.

Ha demostrado una alta capacidad para penetrar en las células del cuerpo, similar a variantes anteriores del coronavirus. Estudios preliminares indican que se une a los receptores de las células pulmonares de manera particularmente efectiva, lo que posiblemente lleva a una infección rápida. También parece que XEC logra evadir algunos de los anticuerpos creados debido a vacunaciones previas o infecciones, lo que le otorga una ventaja en su interacción con el sistema inmunológico del huésped.

En la nueva cepa, se hizo otro cambio en la proteína de pico de la variante, lo que le permite evadir algunas de las defensas creadas por las vacunas anteriores. Sin embargo, no está claro qué tan fuerte será este efecto o si se requerirán cambios en las vacunas existentes para combatirlo de manera efectiva.

¿Cuáles son los síntomas de la variante XEC del coronavirus?

Los síntomas de la variante XEC son generalmente similares a los de variantes anteriores, pero hay informes de algunos cambios sutiles en el cuadro clínico.

Los síntomas incluyen:

Fiebre

Tos seca

Dolor de garganta

Fatiga

Dolor muscular

Dolor de cabeza

En algunos pacientes, especialmente aquellos con sistemas inmunológicos debilitados, pueden aparecer síntomas más graves, incluida dificultad para respirar. Los informes iniciales también indican que algunos pacientes experimentan pérdida del olfato y del gusto, pero en porcentajes más bajos que los comunes con las variantes anteriores.

¿La vacuna contra el coronavirus funciona contra la variante XEC?

Como con la aparición de cualquier nueva variante, surge la pregunta de si las vacunas existentes son efectivas contra ella. Estudios preliminares indican que las vacunas existentes aún tienen un cierto nivel de protección contra XEC, principalmente en la prevención de enfermedades graves y hospitalizaciones.

Sin embargo, las mutaciones encontradas en esta variante en la proteína de espiga pueden reducir la efectividad protectora completa de las vacunas, especialmente en la prevención de la infección primaria.

Los fabricantes de vacunas ya han comenzado a examinar el efecto de la variante en los anticuerpos que se crean como resultado de las vacunas actuales, y se espera que si resulta que la variante XEC puede evadir la vacuna de manera significativa, se adaptarán nuevas vacunas para proteger contra ella.

¿Dónde se ha propagado la variante XEC del coronavirus?

La variante XEC ha sido detectada en varios países alrededor del mundo, con naciones como el Reino Unido, Estados Unidos, India y Brasil reportando un aumento en el número de casos reportados. Europa está experimentando actualmente una importante ola de contagios, siendo XEC considerada una de las principales causas de esto.