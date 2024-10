Medicamentos contra la ansiedad aumentó un 317% tras el 7 de octubre

El costo mental que la guerra ha tenido en los israelíes ha llevado a un aumento significativo en la probabilidad de comprar medicamentos contra la ansiedad a corto plazo, reveló un nuevo estudio basado en 19 años de datos.

Durante momentos de tensiones de seguridad nacional elevadas en Israel, las personas son más propensas a comprar los medicamentos, descubrieron los investigadores de Kahn-Sagol-Maccabi (KSM), el Centro de Investigación e Innovación de los Servicios de Salud Maccabi.

La investigación se anunció el 7 de octubre, el primer aniversario del ataque a gran escala de Hamas en el sur de Israel, en el que los terroristas asesinaron a más de 1200 personas y secuestraron a más de 250.

El estudio está pendiente tanto de revisión por pares como de impresión, pero se puede acceder en línea.

La Dra. Tal Patalon, jefa de KSM: “Los eventos del 7 de octubre cambiaron drásticamente la realidad para todos, tanto pacientes como proveedores de atención médica. El aumento brusco en el uso de medicamentos para la ansiedad resalta la necesidad urgente de intervenciones de salud mental adaptadas en entornos agudos durante tiempos de conflicto”.

Si bien la investigación encontró que la compra de medicamentos para la ansiedad a corto plazo aumentó en tiempos de conflicto, los datos revelaron el aumento más dramático después del ataque del 7 de octubre de 2023. Los hallazgos resaltan cómo las crisis nacionales afectan la salud mental, y van más allá del campo de batalla.

Los investigadores analizaron el número de compras de medicamentos anti-ansiedad a corto plazo, en particular benzodiazepinas (un medicamento común para tratar la ansiedad). El estudio recibió la aprobación ética del Comité de Helsinki.

Los datos médicos anonimizados de más de 1.1 millones de personas de 21 años en adelante, desde 2006 hasta 2024, revelaron que durante operaciones militares, las personas tenían un 28% más de probabilidades de comprar medicamentos anti-ansiedad, y durante la Segunda Guerra del Líbano, esta probabilidad aumentó en un 44%. Después del 7 de octubre, y durante la guerra que siguió, las personas tenían un 317% más de probabilidades de buscar prescripciones relacionadas con la ansiedad, en comparación con tiempos de estabilidad nacional.

Desglosando los datos

Los datos también encontraron que las mujeres eran más propensas a buscar tratamiento para la ansiedad, tanto en tiempos de estabilidad como en tiempos de agitación nacional. Las pacientes femeninas tenían un 26% más de probabilidades de comenzar un tratamiento para la ansiedad durante operaciones militares y un 81% más de hacerlo después del 7 de octubre, además de su mayor probabilidad base de buscar tratamiento para la ansiedad en comparación con los hombres.

Al observar la ubicación de las compras, los investigadores confirmaron que durante la Segunda Guerra del Líbano, los residentes del norte de Israel tenían más probabilidades de comprar medicamentos contra la ansiedad en comparación con los de Israel central.

Además, los residentes cerca de la frontera de Gaza tenían menos probabilidades en general de buscar tratamiento durante la mayoría de los conflictos, a pesar del alto nivel de exposición directa a los ataques.

Sin embargo, después del 7 de octubre, el tratamiento para la ansiedad pareció aumentar en todas las regiones.

"Los eventos del 7 de octubre cambiaron drásticamente la realidad para todos, tanto pacientes como proveedores de atención médica", dijo la Dra. Patalon. "El marcado aumento en el uso de medicamentos para la ansiedad subraya la necesidad urgente de intervenciones específicas en salud mental durante tiempos de conflicto. También destaca el papel crítico que los factores estresantes ambientales y nacionales juegan en influir en la salud y el bienestar individual". Agregó que el estudio enfatiza el valor de los macrodatos para ayudar a identificar mejor cuándo y dónde se necesitan recursos adicionales.