El amor no es simple en tiempos de guerra

La intimidad marital puede ser una víctima no dicha de la guerra.

Cuatro vecinas de Efrat, todas esposas de soldados en servicio de reserva y propietarias de pequeños negocios, notaron preocupaciones similares siendo expresadas por sus amigas y clientas.

"¿Cómo puedo ir al mikve y pensar en mi propio placer cuando estamos en guerra/cuando el amigo de mi esposo murió/cuando mi amiga está sentada en shivá por su esposo?"

"Realmente quiero estar con mi esposo, pero cada vez que estamos siendo íntimos, me siento abrumada por los recuerdos de las noticias."

"No he sentido ningún deseo de intimidad desde el 7 de octubre."

"Me preocupa que podamos ser interrumpidos por una alerta roja." (De izq. a dcha.) Yonina Rubinstein, educadora sexual y consejera; Franny Waisman, guía turística, educadora de la Torá y músico; Rebecca Sigala, coach de imagen corporal y fotógrafa de tocador; y Adena Mark, comisaria de viajes y eventos de lujo, pusieron en marcha el programa juntas. (credit: REBECCA SIGALA)

"Todo nuestra familia comparte una habitación de hotel. ¿Cómo manejamos mantenernos conectados como pareja cuando no tenemos privacidad?"

En respuesta, las cuatro decidieron ofrecer apoyo a las mujeres de su comunidad creando "un espacio para compartir, sanar, obtener herramientas y apoyo para los efectos de la guerra en las relaciones sexuales e íntimas", según Adena Mark (@atozeventsisrael), una organizadora del programa y curadora de eventos y viajes de lujo.

Mark dijo que aunque originalmente "el taller estaba dirigido a las esposas de reservistas en Efrat", los facilitadores "rápidamente recibieron respuestas de mujeres de todas partes de los alrededores, como Gush Etzion, Beit Shemesh y Jerusalén.

"Recibimos solicitudes de mujeres que no eran esposas de reservistas pero sentían que necesitaban este taller. Después de todo, cualquiera que viva en Israel se ve afectado por la guerra de diversas maneras".

Mark se unió a sus vecinas Yonina Rubinstein (yoninarubinstein), educadora y consejera de sexualidad; Rebecca Sigala (rebeccasigalaboudoir), coach de imagen corporal y fotógrafa de boudoir; y Franny Waisman (frannytours), guía turística, educadora de Torá y músico, para crear un programa que llamaron Make Love in War.

Como educadora bilingüe de sexualidad, Rubinstein era consciente de que estas preocupaciones comenzaban a abordarse en círculos hebreos, pero Mark quería ver algo ofrecido para mujeres que hablan inglés.

"En octubre, nadie estaba hablando de esto, al igual que nadie estaba hablando del abuso sexual que ocurrió el 7 de octubre. Mucho se estaba reprimiendo. Los desafíos específicos que las mujeres tenían se sentían secundarios. Había mucho sentimiento de culpa y trauma", dijo Mark.

Rubinstein explicó que el grupo "quería crear un lugar íntimo para compartir en un entorno hermoso y reconfortante. Creamos un espacio para que las personas puedan relajarse; creamos una experiencia. [Queríamos comunicar que] está bien. Es seguro experimentar placer, incluso con todo lo que está sucediendo.

"No estamos diciendo que está bien tener sexo. Davka (específicamente) durante la guerra, es más importante de lo habitual para la conexión emocional y la resistencia, [para] experimentar placer durante este tiempo", explicó.

Después del 7 de octubre, la entrenadora de imagen corporal Rebecca Sigala ofreció sesiones de fotografía boudoir para 100 esposas de soldados de reserva. Notó que "las mujeres estaban en modo supervivencia, enfocadas en necesidades básicas. La sexualidad no era vista como una necesidad básica. [Además], las mujeres no se sentían seguras en sus cuerpos." Explicó que "la guerra exageró lo que ya estábamos experimentando".

Waisman dijo que durante sus sesiones de planificación, "todos queríamos [crear] un lugar donde las mujeres pudieran venir y ser vulnerables". Mark agregó que "las mujeres venían en busca de una sensación de aceptación, un lugar seguro. Eso era muy sanador".

El objetivo de Mark era "crear un espacio seguro para hablar sobre un tema muy importante; las mujeres no tenían el espacio anteriormente para saber que no están solas". El mayor del grupo, Mark, estaba motivado por "un sentimiento maternal, [un deseo de] darles a las mujeres un espacio cálido y amoroso".

Para Sigala, el taller era una extensión natural de su trabajo diario. "Ayudo a las mujeres a mejorar su relación con sus cuerpos. Quería compartir sobre entrar o profundizar en la relación con tu cuerpo. Llevé a las personas a través de una visualización sobre lo que significa sentirse sexy para ellos. [Quería que] encontraran algún sentido de sensualidad, de fuerza vital, cuando están conectados con su cuerpo."

El objetivo de Rubinstein era "normalizar los desafíos que las parejas estaban enfrentando y darles herramientas. Estas herramientas ya existían en el mundo, y el truco era encontrar formas de adaptarlas y aplicarlas en esta situación. [Los problemas incluían] trauma sexual desencadenado por la guerra; la relación entre el estrés y el deseo sexual; y aumentar el deseo sexual en una relación a largo plazo. Estos problemas adquirieron un énfasis nuevo durante la guerra."

Para Waisman, el énfasis estaba en las relaciones. “Trato mucho con el mundo de las relaciones, creando espiritualmente el combustible para la intimidad.” Durante la guerra, ella señaló que “Hay una nueva forma de relación donde no vives juntos [porque muchos esposos están en la reserva].” Ella quería ayudar a las mujeres a descubrir “cómo continuar una relación íntima cuando no viven juntos.”

Para que el taller inicial fuera exitoso, el grupo sabía que establecer la atmósfera adecuada era crucial. Waisman explicó que “Nosotras mismas nos mostramos vulnerables y tocamos los temas. Establecimos que era un espacio seguro. Abordamos el hecho de que normalmente no hablamos de estas cosas, aunque son temas tan importantes y sagrados.”

Rubinstein enfatizó que los facilitadores son todos profesionales, con experiencia en la creación de ambientes respetuosos y protegidos. Sigala dijo, “Creamos un taller en torno a estos temas y los normalizamos. Las personas que compartieron cosas vulnerables ayudaron a establecer el tono. Queríamos que las personas tuvieran experiencias centradas en el cuerpo.”

El taller tuvo cuatro partes. Mark proporcionó una introducción. Sigala siguió con una exploración de lo personal, incluido su paradigma del concepto de sensualidad. Rubinstein enseñó ejercicios prácticos de intimidad para parejas. Y Waisman concluyó con una exploración del papel de lo espiritual, incluida una meditación musical.

Se invitó a los participantes a enviar preguntas de forma anónima con antelación, y a nadie se le obligó a hablar durante el evento.

El evento recibió una increíble retroalimentación

Los organizadores estaban encantados con la retroalimentación, que incluyó comentarios como: "Ojalá todas las mujeres que conozco hubieran estado en este poderoso evento."

"Nunca antes había pensado en la sensualidad de esa manera."

"Solo quería decirles que después de la cosa de Amor no Guerra hoy, estaba pensando en cómo me siento muy shalem [completa] después de la experiencia. Muy centrada. Y sensual. Y bien en mi cuerpo. Me alegra haberme animado a vivirlo."

"Esto fue increíble. ¡Necesitan tener una audiencia de miles de mujeres!"

Waisman dijo que "grabé la meditación que hice en el taller porque algunas mujeres realmente querían tenerla para seguir practicando en casa". Uno de los participantes del programa compartió este mensaje de agradecimiento: "Decidí volver a escuchar tu hermoso 'Ana b'koach' hoy. Llena de lágrimas. Es tan hermoso. Agradecida una vez más. Gracias por tocarme con tu música."

La respuesta fue tan positiva que el grupo creó un segundo evento híbrido que fue tanto en vivo como en Zoom para permitir que más mujeres participaran.

Mark comentó: "Las mujeres que asistieron a los talleres tenían diferentes edades, antecedentes religiosos y profesionales, así como estados civiles. Las respuestas variaron desde alivio, agradecimiento, lágrimas, sed de más, y principalmente, 'Finalmente, hay un lugar para que yo pueda hablar de esto'".

Ambos eventos fueron patrocinados por donantes de fuera de Israel. Además de apoyar a las empresarias israelíes, Rubinstein dijo que la importancia de estos talleres es mucho más profunda. "Si todos van a la guerra, las relaciones de las personas corren peligro de desmoronarse. Estamos luchando por la continuidad del pueblo judío. El objetivo es llevar esto a tantas comunidades como sea posible", ya sea en persona o virtualmente, concluyó.

El grupo está considerando actualmente solicitudes de mujeres para llevar el taller a barrios en Jerusalén, Modi'in, Rehovot, Ra'anana y Tel Aviv. Para ayudar a patrocinar u organizar un taller para su comunidad, contacte a rebecca@rebeccasigala.com.

La escritora es una periodista independiente y experta en el despertar no judío a la Torá que está ocurriendo en nuestros días. Ella es la editora de "Ten from the Nations" e "Iluminando a las Naciones".