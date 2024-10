¿Por qué no puedo dejar de poner a los demás antes que a mí?

Esti es una mujer divorciada de 56 años. Es madre de dos hijos adultos que están en sus finales veinte. Tanto sus hijos como su ex esposo viven en Inglaterra.

Ella vino a mí por primera vez para que la ayudara a dejar de fumar. Al principio de nuestras reuniones, comenzó a contarme sobre algunos de los otros problemas que la estaban preocupando. Esti me habló sobre sus años de sufrimiento en un matrimonio terrible. Dijo que se casó en sus finales veinte y estuvo casada durante 15 años.

Me contó que fue criada en una familia tradicional y le enseñaron que nunca debía cuestionar la autoridad de su padre. En otras palabras, le dijeron que su opinión no tenía valor en absoluto. Además, aprendió que para llamar la atención, debía ser obediente y siempre buscar la aprobación de su padre.

Finalmente, este comportamiento la llevó a dejar de lado sus propios sentimientos y siempre complacer a los demás. Durante su adolescencia, su padre le dijo a Esti que consultara a su hermano mayor cada vez que se enfrentara a una decisión que necesitaba tomar. Y eso es lo que hizo.

Sus formas de complacer a la gente continuaron con amigos y más tarde en su matrimonio. Con el tiempo, los problemas matrimoniales de Esti se intensificaron. Ella fue víctima de abuso emocional y físico. Desesperada y contemplando el suicidio, Esti se divorció de su esposo. Sin embargo, él continuó acosándola y llamándola nombres. (credit: MOHAMED HASSAN/PIXABAY)

Esti se sintió desesperada y quería alejarse de él. Eventualmente, se mudó a Israel, donde tenía algunos primos, y logró comprar un apartamento. Intentó mantener relaciones con sus hijos, pero ellos se sintieron abandonados. No pudo perdonarse por dejar a sus hijos.

ROSS ROSENBERG escribe en su libro de 2013, The Human Magnet Syndrome: Por qué amamos a las personas que nos lastiman, que personas como Esti que no pueden decir "no" sufren de una condición llamada codependencia.

"Los codependientes están básicamente atrapados en un patrón de dar y sacrificarse... sin la posibilidad de recibir nunca". Rosenberg afirma que este comportamiento se aprende desde la infancia, generalmente en el contexto de un padre narcisista cuyo "amor condicional" exigía tanto la obediencia del niño como el reflejo del padre a expensas de que el niño desarrolle autonomía.

Como resultado, este comportamiento aprendido obstaculizó la capacidad del niño para aprender límites sanos consigo mismo. Para el niño, parece que era recompensado emocionalmente cuando su comportamiento complacía al padre. Sin embargo, el padre rara vez daba algo a cambio al niño.

Esta recompensa altamente atractiva lleva a los niños a un patrón de comportamiento costoso para su salud emocional. Estos niños, que luego se convierten en adultos co-dependientes, continúan subconscientemente este comportamiento pero con un gran resentimiento y sufrimiento debido a su abandono de sí mismos. En esencia, son personas crónicamente sumisas. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

De hecho, muchos de los hombres a los que Esti se siente atraída son narcisistas y manipuladores emocionales. La psicoterapia se ha dirigido a ayudarla a identificar y superar sus vulnerabilidades para romper el patrón de comportamiento que le enseñaron en su infancia.

Escucha tu voz interior

Desde que comenzó la terapia, el desafío de Esti es aprender a escucharse a sí misma, a sus propios sentimientos y a su voz interna. En su forma de ver el mundo, cree que es egoísta pensar en sus propios sentimientos antes que en los de la otra persona. Le expliqué a Esti que hay un punto medio.

Rosenberg escribe sobre un comportamiento saludable de equilibrio entre la total "orientación hacia el otro" y la total "orientación hacia uno mismo". El autor afirma claramente que el equilibrio entre hacer algo por la otra persona y hacer lo que es mejor para uno mismo mejora la salud mental. Para Esti, la severidad de la orientación hacia el otro a expensas de sí misma fue un factor central que llevó a su disfunción emocional.

Ayuda

Frecuentemente utilizo la terapia cognitivo-conductual (TCC) en mi enfoque clínico. Una de las áreas en las que trabajé con Esti fue desafiar sus creencias sobre la ira que induciría en los demás si dijera "no".

Le señalé que los científicos sociales han descubierto que los complacientes tienen "sesgos de severidad", una tendencia a creer que los demás los juzgarán más severamente de lo que realmente lo hacen. Utilizando la TCC, pude ayudar a Esti a cambiar sus creencias sobre lo que los demás pensaban de ella si se ponía a sí misma en primer lugar. Comenzó a probar esta teoría diciendo "no" y vio que la mayoría de las personas no estaban tan molestas con ella por rechazar su solicitud.

La terapia ayudó a Esti a darse cuenta de que la mayoría de su preocupación por la respuesta enojada hacia ella por decir "no" era aprendida y estaba en su cabeza, no era la respuesta real de la otra persona. Ella pudo seguir intentando vivir de esta nueva manera de pensar, y gradualmente comenzó a ver que el mundo no se derrumbaría si mostrara más orientación hacia sí misma al enfrentar peticiones.

Para Esti, este enfoque también le ha ayudado a ser consciente del tipo de hombres con los que sale y asegurarse de que sus necesidades sean igualmente importantes para cualquier pareja que elija en el futuro.

En esencia, el objetivo para las personas codependientes es enseñarles que sus sentimientos, creencias y valores tienen mérito. Para ser una persona feliz, es importante tener un equilibrio entre escuchar a la otra persona pero también escuchar tu propia voz interna, sin sentirte culpable.

En este sentido, a menudo me siento atraído por una cita muy especial del texto judío Pirkei Avot (Los Éticos de los Padres): "Si no soy para mí, ¿quién será para mí? Y si solo soy para mí, ¿qué soy? Y si no ahora, ¿cuándo?" Entiendo que esta mishná tiene muchos significados, pero como terapeuta, creo que hay un valor tremendo en ayudar a las personas codependientes a liberarse de la culpa de que su propia voz no sea valiosa.

Las personas se sienten y funcionan bien cuando equilibran una saludable "orientación hacia los demás" con una saludable "orientación hacia uno mismo". La buena noticia es que, aunque algunas personas lo hacen de forma natural, hay ayuda para que otros aprendan estas habilidades.

El escritor es un psicoterapeuta cognitivo-conductual que trata a adultos y niños, así como a parejas. El Dr. Gropper atiende a sus clientes en Ra'anana y en su clínica en Jerusalén. Puede ser contactado para consultas y/o programar terapia en línea en: drmikegropper@gmail.com; www.facebook.com/drmikegropper