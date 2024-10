Estudio: uso de sustancias afectan a los sobrevivientes de Nova en recuperación del trauma

Los jóvenes que consumen alcohol y/o drogas recreativas antes de asistir a una fiesta se sienten liberados, sin restricciones y eufóricos, lo que les facilita hacer amigos y disfrutar de la acción. Sin embargo, los investigadores de la Universidad Ben-Gurion del Néguev (BGU) en Beerseba y el Centro Médico Sheba en Tel Hashomer han descubierto que el alcohol y otras drogas también desencadenan ansiedad, cambios en la memoria, y una disminución en la función cognitiva y cerebral y el procesamiento emocional.

Esto es lo que le sucedió a muchos participantes en el mortal festival de música Supernova en el sur el 7 de octubre de 2023, lo que probablemente contribuyó a sus muertes en la brutal masacre terrorista de Hamás que resultó en el asesinato de unos 400 entre los 4,000 participantes.

La profesora Hagit Cohen de la Facultad de Ciencias de la Salud de la BGU y la doctora Nitza Nakash de Sheba lideraron la investigación, que acaba de ser publicada en la revista World Psychiatry bajo el título "Impacto del consumo de drogas recreativas antes del trauma en los resultados de salud mental entre los sobrevivientes del ataque terrorista del Festival Nova de Israel".

El grupo de investigación también incluyó a los estudiantes Gal Levy y Yarden Dajarno del departamento de psicología de la BGU, y Nakash, los profesores Yossi Zohar, Mark Weiser y Raz Gross, y la estudiante Tal Malka de Sheba.

Después del evento, el equipo estudió los efectos del consumo de alcohol y drogas en la salud mental. Postularon una correlación significativa entre el uso previo al trauma de psicoestimulantes o alucinógenos y la gravedad de la disociación peritraumática, la ansiedad, la depresión y los síntomas del trastorno de estrés agudo (TEA) en los sobrevivientes.

Exposición Nova Heaven en Burning Man 2024 (credit: NOVA HEAVEN)

Metodología del estudio

Un total de 232 sobrevivientes del festival buscaron ayuda en Sheba y se sometieron a una evaluación clínica. Entre ellos, 123 cumplieron con los criterios que excluían traumas adicionales, como lesiones físicas graves, miembros de la familia de primer grado asesinados durante el ataque, y antecedentes de trastornos mentales, incluido el trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Sin embargo, debido al tamaño de muestra pequeño para estas drogas, el análisis excluyó a un sobreviviente que informó el uso de hongos alucinógenos y otro que informó el uso de ketamina antes del evento traumático, dejando 123 participantes.

La edad promedio de los sujetos era de 28 años, de los cuales el 60.9% eran hombres. Más de la mitad - 71 personas, o el 57.7% - reportaron usar drogas psicoactivas en el festival. De los 71 que reportaron usar drogas psicoactivas, 12 consumieron solo alcohol, nueve solo ácido lisérgico (LSD), siete solo 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA), seis solo cannabis y tres solo metilmetcatinona (MMC). Otros usaron 15 combinaciones diferentes de drogas que incluían alcohol, mientras que 19 no incluyeron alcohol.

Todos los participantes completaron varios cuestionarios que evaluaban la disociación traumática durante el evento, la ansiedad, la respuesta aguda al estrés y la depresión.

Los participantes en el festival, que se convirtieron en víctimas del ataque del 7 de octubre, se vieron obligados a reaccionar rápidamente ante la masacre que tuvo lugar dentro y alrededor del recinto de la fiesta al aire libre, corriendo y escondiéndose durante largos períodos para proteger sus vidas.

Una proporción significativa de los participantes estaban bajo la influencia de drogas y alcohol. Los investigadores de la BGU y Sheba descubrieron que el alcohol, que es una droga legal pero potencialmente peligrosa, tuvo el efecto más fuerte y dañino en la respuesta al estrés ante el evento.

Resultados del estudio

Los resultados del estudio muestran que los sobrevivientes que informaron haber consumido drogas y alcohol durante la fiesta tenían niveles significativamente más altos de ansiedad, depresión y respuestas de estrés en comparación con los sobrevivientes que no lo hicieron. Los hallazgos también muestran que más que cualquier otra droga consumida durante la fiesta, el alcohol (solo o combinado con otras drogas) aumentó la hiperactivación, la respuesta de ansiedad, depresión y estrés severo. En la fiesta, ninguna otra droga provocó reacciones similares.

Además, el consumo de alcohol resultó en una disociación más prolongada y aumentada durante el evento traumático. La disociación es un proceso mental en el que un individuo se desconecta de sus sentimientos, pensamientos, recuerdos o sentido de identidad.

Los trastornos disociativos incluyen amnesia disociativa, trastorno de despersonalización y trastorno de identidad disociativa, y pueden interrumpir el procesamiento e integración de los recuerdos traumáticos. Esto puede retrasar la recuperación y aumentar la probabilidad de desarrollar trastornos postraumáticos porque los recuerdos relacionados con el trauma persisten en un estado fragmentado y no procesado.

"En marcado contraste con nuestras expectativas, encontramos que solo el consumo de alcohol antes del trauma, con o sin otras drogas, aumentó significativamente el riesgo de disociación peritraumática, ansiedad, depresión y síntomas de TEA", dijeron los investigadores.

"Es posible que el consumo de alcohol antes del ataque interfiriera con procesos cognitivos, emocionales y fisiológicos", sugirió Nakash. Es importante tener en cuenta que el evento traumático fue prolongado; los participantes tuvieron que correr y esconderse durante ocho a 20 horas hasta ser rescatados. Por lo tanto, es posible que los sobrevivientes hayan experimentado resaca, lo cual podría haber aumentado su ansiedad y estrés traumático después del evento".

Zohar, director del Centro de Investigación de TEPT de Sheba, le dijo al Jerusalem Post que el equipo se preguntaba si existía una "Hora Dorada" o una "ventana de oportunidad" en la que el tratamiento para el TEPT fuera mejor realizado, similar a lo que ocurre después de un ataque al corazón o un derrame cerebral. "¿Qué es lo mejor que se puede hacer poco después del trauma? Estamos interesados en estudiar la exposición prolongada y la prevención secundaria del TEPT. Presumimos que beber alcohol era la droga 'más inocente', en comparación con las drogas recreativas, pero no fue así".

Añadió que ha trabajado durante años con la Dra. Cohen de la BGU y que ella y sus colegas de Beersheba contribuyeron significativamente a la recopilación de los datos y su procesamiento.

"La rara masacre en el festival Nova brinda una oportunidad trágica pero única para investigar cómo el consumo de alcohol y drogas antes del trauma afecta los resultados de la salud mental y la respuesta postraumática", concluyó Cohen. "Ante la amplia prevalencia del consumo de alcohol en encuentros sociales y el aumento de incidentes de agresión sexual, agresión física y accidentes de tráfico, estos hallazgos también son de interés social y clínico que permiten comprender el proceso biológico de respuesta a experiencias traumáticas".