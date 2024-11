Científicos han descubierto el secreto para una vida más larga

La taurina, un nutriente que se produce en el cuerpo y se puede encontrar en algunos alimentos, podría contener el secreto para ralentizar el proceso de envejecimiento, según un nuevo estudio publicado el 9 de junio.

El estudio revisado por pares, publicado en la revista Science, descubrió que los animales con deficiencia de taurina envejecen de manera más intensa.

El estudio también encontró que los suplementos de taurina ralentizaron el proceso de envejecimiento en monos, ratones y gusanos. La esperanza de vida saludable de los animales aumentó hasta un 12%.

¿Cómo probaron los investigadores su teoría?

Los investigadores realizaron pruebas en 250 ratones de 14 meses de edad, que se consideran de mediana edad.

Todos los días durante un año, los investigadores alimentaron a 125 ratones con taurina además de su dieta controlada. Los ratones recibieron 1.000 mg de taurina por kg de su peso corporal.

Los ratones que fueron alimentados con taurina tuvieron una expectativa de vida media aumentada en un 10-12% más que los ratones que solo recibieron la dieta estándar. También llevaron a cabo una variedad de pruebas físicas que demostraron que los ratones que habían ingerido taurina estaban más saludables. La expectativa de vida de los ratones también aumentó, en un 18-25%. (credit: PIXABAY)

La taurina suprimió el aumento de peso en ratones hembra en un 10%, aumentó su gasto energético, incrementó su masa ósea y mejoró su fuerza muscular y resistencia. También se pensaba que la taurina reducía la ansiedad y la depresión en los ratones, y promovía un mejor sistema inmunológico.

La taurina también ayudó a eliminar células viejas que de otro modo no habrían sido desechadas ni reemplazadas.

En pruebas realizadas en monos rhesus, los investigadores encontraron resultados similares. La mitad de los monos recibieron suplementos de taurina durante seis meses. Aquellos que recibieron los suplementos se beneficiaron con una reducción en el aumento de peso, marcadores reducidos de daño hepático, incremento en la densidad ósea y una mejor salud inmunológica.

Los investigadores también descubrieron que los niveles de taurina eran un 85% más bajos en monos de 15 años en comparación con monos de 5 años.

"No solo descubrimos que los animales vivieron más tiempo, también encontramos que están viviendo vidas más saludables", dijo el Dr. Vijay Yadav, un investigador del estudio y profesor asistente de genética y desarrollo en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia Vagelos.

¿Puede la taurina ayudar a los humanos a vivir más tiempo?

Los investigadores observaron una muestra de 12,000 adultos europeos mayores de 60 años. Los datos preliminares revelaron que las concentraciones de taurina eran, en promedio, un 80% más bajas en adultos mayores en comparación con los más jóvenes.

Al medir la salud de los participantes con 50 marcadores, los investigadores pudieron deducir que las personas sin deficiencia de taurina tenían una mejor salud.

Las personas con niveles más altos de taurina tenían menos casos de diabetes tipo 2, niveles más bajos de obesidad, hipertensión reducida y menos inflamación.

"Estas son asociaciones, que no establecen causalidad", advirtió Yadav, "pero los resultados son consistentes con la posibilidad de que la deficiencia de taurina contribuya al envejecimiento humano".

En el segundo estudio en humanos, los investigadores dividieron a los participantes en dos categorías: atléticos y sedentarios.

Se les pidió a todos los participantes que completaran un ejercicio, ciclismo. Los participantes de ambos grupos tenían niveles más altos de taurina después de hacer ejercicio de los que tenían antes.

"Independientemente del individuo, todos presentaron niveles aumentados de taurina después del ejercicio, lo que sugiere que algunos de los beneficios para la salud del ejercicio pueden provenir de un aumento en la taurina", explicó Yadav.

El secreto para vivir una vida más larga

"La abundancia de taurina disminuye con la edad, por lo que restaurar la taurina a un nivel juvenil en la vejez podría ser una estrategia prometedora contra el envejecimiento".

"Durante los últimos 25 años, los científicos han estado tratando de encontrar factores que no solo nos permitan vivir más tiempo, sino también aumenten la salud en nuestra vejez", dijo Yadav.

"Este estudio sugiere que la taurina podría ser un elixir de vida dentro de nosotros que nos ayude a vivir vidas más largas y saludables.

"Nos dimos cuenta de que si la taurina está regulando todos estos procesos que disminuyen con la edad, tal vez los niveles de taurina en el torrente sanguíneo afecten la salud general y la esperanza de vida".

"Fue entonces cuando empezamos a preguntarnos si la deficiencia de taurina es un impulsor del proceso de envejecimiento, y establecimos un experimento a gran escala con ratones".

"Aunque esto es un éxito de la medicina moderna y de las políticas gubernamentales, es vital garantizar que los ancianos también permanezcan saludables, ya que esto aumentará la calidad de vida y reducirá los costos asociados con el envejecimiento de la sociedad", escribieron los investigadores en su artículo.

Alimentos que son altos en taurina:

Los mariscos, que no son kosher, contienen algunos de los niveles más altos de taurina de cualquier alimento, según NBC News.

La taurina también se puede encontrar en la carne oscura de pollo y pavo en niveles altos.

También se encuentran trazas de taurina en productos lácteos.