UNICEF: Una de cada ocho niñas sufre violación o agresión sexual antes de los 18

Más de 370 millones de niñas y mujeres vivas hoy en día, o una de cada ocho en todo el mundo, han experimentado violación o agresión sexual antes de los 18 años, informó la agencia de la ONU para la infancia el miércoles.

El número aumenta a 650 millones, o una de cada cinco, al tener en cuenta las formas "no físicas" de violencia sexual, como el abuso en línea o verbal, informó UNICEF, en lo que llamó la primera encuesta global sobre el problema.

El informe indicó que aunque las niñas y mujeres son las más afectadas, entre 240 y 310 millones de niños y hombres, o alrededor de 1 de cada 11, han experimentado violación o agresión sexual durante la infancia.

"La magnitud de esta violación a los derechos humanos es abrumadora, y ha sido difícil de comprender completamente debido al estigma, desafíos en la medición y la limitada inversión en la recopilación de datos", dijo UNICEF al publicar el informe.

Viene antes de una Conferencia Ministerial Global inaugural sobre el Fin de la Violencia contra los Niños en Colombia el próximo mes.

UNICEF dijo que sus hallazgos resaltan la necesidad urgente de intensificar la acción global, incluyendo el fortalecimiento de las leyes y ayudar a los niños a reconocer y reportar la violencia sexual.

África subsahariana lidera en violencia sexual

UNICEF dijo que la violencia sexual atraviesa fronteras geográficas, culturales y económicas, pero África subsahariana tiene el mayor número de víctimas, con 79 millones de niñas y mujeres afectadas, es decir, el 22 por ciento. Le siguen Asia Oriental y Sudoriental con 75 millones, o el 8 por ciento.

En sus datos sobre mujeres y niñas, UNICEF estimó que 73 millones, o el 9 por ciento, estaban afectadas en Asia Central y Meridional; 68 millones, o el 14 por ciento, en Europa y América del Norte; 45 millones, o el 18 por ciento, en América Latina y el Caribe, y 29 millones, o el 15 por ciento, en el Norte de África y Asia Occidental.

Oceanía, con 6 millones, tuvo el mayor número afectado por porcentaje, un 34 por ciento.

Los riesgos eran más altos, aumentando a 1 de cada 4, en "entornos frágiles", incluidos aquellos con instituciones débiles, fuerzas de paz de la ONU o grandes cantidades de refugiados, encontró el informe.

La Directora Ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, calificó la violencia sexual contra niños como "una mancha en nuestra conciencia moral".

"Inflige un trauma profundo y duradero, a menudo por alguien que el niño conoce y en quien confía, en lugares donde deberían sentirse seguros".

UNICEF dijo que la mayoría de la violencia sexual en la infancia ocurre durante la adolescencia, especialmente entre los 14 y 17 años, y quienes la sufren enfrentan mayores riesgos de enfermedades de transmisión sexual, abuso de sustancias y problemas de salud mental.

"El impacto se agrava aún más cuando los niños demoran en revelar sus experiencias... o mantienen el abuso en secreto por completo", dijo UNICEF.

Dijo que se necesitaba invertir más en la recopilación de datos para capturar toda la magnitud del problema, dadas las lagunas persistentes en los datos, especialmente en las experiencias de los niños.

UNICEF dijo que basó sus estimaciones de las experiencias de niñas y mujeres en encuestas representativas a nivel nacional realizadas entre 2010 y 2022 en 120 países y áreas. Dijo que las estimaciones para niños y hombres se derivaron de una gama más amplia de fuentes de datos y aplicaron algunos métodos indirectos.