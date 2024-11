Israel lanza campaña de vacunación para el COVID contra la variante JN1

La campaña de vacunación actualizada contra el COVID ya está en marcha: el Ministerio de Salud de Israel ha aprobado a las organizaciones de salud del país para comenzar a administrar la vacuna actualizada de Moderna, que se dirige a las nuevas variantes del coronavirus.

Esta última vacuna protege contra las cepas anteriores, incluida la variante Ómicron, y la nueva variante JN1, que se ha extendido por todo el mundo, incluido Israel.

Las vacunas estarán disponibles a través de seguros de salud y coincidirán con la campaña anual de vacunación contra la gripe.

La variante JN1 surgió después de la propagación global de las cepas anteriores de Ómicron. Tiene cambios notables en su proteína de pico, la parte del virus que le permite invadir las células humanas. Debido a estos cambios, JN1 tiene un mayor potencial de transmisión y cierta resistencia a las vacunas anteriores. La nueva vacuna de Moderna, basada en la tecnología de ARNm, está diseñada específicamente para combatir esta variante, brindando a las personas una protección óptima.

Esta campaña de vacunación contra el COVID se está llevando a cabo junto con las vacunas contra la gripe, y el Ministerio de Salud anima a las personas a recibir ambas vacunas simultáneamente si es posible. Según las pautas del ministerio, recibir ambas dosis al mismo tiempo sin necesidad de esperar entre ellas es seguro. Este enfoque tiene como objetivo aumentar la cobertura de vacunación de la población y ayudar a prevenir el riesgo de contraer tanto el COVID como la gripe, lo que aumenta la probabilidad de complicaciones, especialmente para las personas en riesgo.

Aquí hay algunas preguntas frecuentes y respuestas sobre las nuevas vacunas.

Una mujer mayor recibe una vacuna (ilustrativo) (credit: INGIMAGE)

¿Qué vacunas están aprobadas en Israel?

Israel ha aprobado las vacunas de ARNm de Pfizer y Moderna. La vacuna más reciente, que cubre la variante JN1, es de Moderna. Reemplaza a versiones anteriores y ya no incluye las formulaciones anteriores.

¿Cómo se administran las vacunas?

Las vacunas se administran por inyección en el músculo deltoides del hombro. La enfermera desinfecta el área, espera a que se seque y luego administra la vacuna en el músculo. Las vacunaciones se realizan en clínicas de fonasa.

¿Contra qué variantes protege la vacuna?

La vacuna actualizada cubre todas las principales variantes de COVID que se han desarrollado hasta ahora, incluidas las cepas anteriores de Ómicron y la nueva variante JN1. Gracias a la flexibilidad de la tecnología de ARNm, Moderna ha podido ajustar su vacuna en cuestión de meses para mantenerse al día con las variantes emergentes.

¿A qué edad pueden las personas recibir la vacuna contra el COVID?

La vacuna JN1 actualizada de Moderna está aprobada para personas de seis meses de edad en adelante, según las pautas del ministerio. La dosis varía según la edad: los niños de seis meses a 11 años reciben una dosis de 0,25 mL, mientras que las personas de 12 años en adelante reciben una dosis de 0,5 mL.

¿Quiénes no pueden ser vacunados?

Hay algunas excepciones. Las personas que hayan tenido una reacción alérgica grave a las vacunas o que sean alérgicas a componentes específicos de la vacuna, como el polietilenglicol, pueden recibir la vacuna en un hospital bajo supervisión médica. A veces, esto implica un tratamiento previo con esteroides o antihistamínicos. Las personas con fiebre alta deben esperar al menos 24 horas después de que su fiebre haya bajado antes de recibir cualquier vacuna, incluida la vacuna contra el COVID.

¿Qué efectos secundarios pueden esperar las personas después de la vacunación?

Al igual que con la mayoría de las vacunas, son posibles efectos secundarios leves. Estos podrían incluir dolor en el lugar de la inyección, fatiga, fiebre leve, dolor muscular o articular, o escalofríos. Estos efectos suelen resolverse en uno o dos días.

¿Se pueden administrar otras vacunas con la vacuna contra el COVID?

Sí, otras vacunas, como las vacunas contra la gripe o la tos ferina, pueden administrarse junto con la vacuna contra el COVID. No es necesario espaciarlas. Cada vacuna simplemente se administrará en un brazo diferente.

¿Quiénes deben ser especialmente alentados a vacunarse?

La vacuna se recomienda especialmente para las personas que tienen un mayor riesgo de complicaciones graves por COVID. Esto incluye a personas mayores de 60 años, residentes de hogares de ancianos, personas con enfermedades crónicas como enfermedades pulmonares, diabetes o enfermedades cardíacas, receptores de trasplantes de órganos y aquellos con sistemas inmunológicos debilitados. También se recomienda la vacuna para trabajadores de la salud y paramédicos, individuos en contacto cercano con el público, mujeres embarazadas y en período de lactancia, y personas que estén recibiendo tratamientos que debilitan el sistema inmunológico.