¿Cómo afecta el aumento del antisemitismo a los judíos de la diáspora?

El creciente antisemitismo global y la guerra en curso en Israel han llevado a los judíos de todo el mundo a experimentar una ansiedad intensificada. Una reunión en la ciudad de Nueva York hace dos semanas organizada por Salud Mental EsReal (MHI), una nueva iniciativa para la salud mental judía iniciada después de los ataques del 7 de octubre, tuvo como objetivo abordar esa crisis.

Dennis Prager, coautor del superventas de 1983 ¿Por qué los judíos?, tuvo un mensaje de amor duro para los asistentes: Dejen de sorprenderse por el odio a los judíos. Ha estado con nosotros desde tiempos inmemoriales.

"La vulnerabilidad y el dolor no son únicos para los judíos, pero somos los únicos objetivos de extinción", dijo Prager a la multitud.

Admonestó a la audiencia por su ignorancia sobre el aumento del antisemitismo. Uno de los indicadores más claros de cuán malas han llegado a ser las cosas es la reciente reedición de ¿Por qué los judíos?, que lamentablemente sigue siendo demasiado relevante.

Prager estuvo acompañado en el escenario por el autor y guía espiritual Rabino Manis Friedman y las influenciadoras de redes sociales Tanya Zuckerbrot y Lizzy Savetsky. Anzhelika Steen-Olsen, quien ayudó a organizar el evento junto con la fundadora de MHI, Rona Ram Lalezary, moderó el panel.

"Nosotros, como judíos, no podemos ignorar el impacto que el antisemitismo está teniendo en nuestro espíritu colectivo", dijo Steen-Olsen a The Media Line. "Necesitamos descubrir nuestro orgullo y nuestra fuerza."

Dijo que estaba especialmente contenta de que las influenciadoras participaran en el evento. "Tanya y Lizzy son brutalmente honestas", dijo Steen-Olsen. "Hablan de sus propios problemas de salud mental. Se presentan y hablan. Son las voces detrás de los sin voz."

Steen-Olsen es la directora ejecutiva y fundadora del proyecto de defensa de las mujeres sin fines de lucro SHER y miembro de la junta de MHI. "Promover la salud mental es algo que me toca profundamente", explicó, especialmente dada su experiencia emigrando de Rusia cuando era adolescente.

Según su declaración de misión, MHI tiene como objetivo crear una "plataforma virtual sólida que conecte a profesionales judíos de bienestar, entrenadores de trauma, individuos que buscan sanación y activistas comunitarios de toda la diáspora." El evento tuvo como objetivo recaudar fondos parcialmente para la meta de la organización de proporcionar sesiones terapéuticas virtuales gratuitas.

El evento también incluyó una presentación sobre modalidades de sanación liderada por profesionales de la salud mental. "Estamos viviendo tiempos difíciles. ... Realmente estamos siendo bombardeados", dijo la especialista en trauma Rivki Jungreis en su presentación. "Es normal que tengamos reacciones muy adversas y ansiosas".

Jungreis, quien es trabajadora social clínica con licencia, proporcionó ejemplos de herramientas útiles, incluyendo trabajo de respiración y terapia de desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular.

Describió su trabajo terapéutico como profundamente arraigado en su conciencia religiosa y en su creencia de que Dios le dio a los humanos la capacidad de sanar. "Tenemos que escuchar a nuestros cuerpos. Tenemos que traer la respiración a nuestro ser y sanarnos a nosotros mismos", dijo.

Michelle Friedman, una psiquiatra con sede en Manhattan y presidenta de consejería pastoral en la Yeshivat Chovevei Torah Rabbinical School, señaló que la palabra trauma puede ser sobreutilizada. Aunque los jóvenes pueden perjudicarse a sí mismos al considerar las comidas festivas con familiares políticamente divergentes como traumáticas, dijo Friedman, la polarización política dentro de las familias realmente puede ser traumática.

En general, Friedman dijo que el objetivo del trabajo en salud mental debería ser "desarrollar un protoplasma psíquico más fuerte, para galvanizar, no patologizar".

En sus comentarios, el rabino Manis Friedman dijo que las personas encuentran que la aleatoriedad de la vida es más difícil de manejar que el mal en sí mismo. "Hoy en día, la gente está clamando: 'dime el propósito por el cual estoy aquí'", dijo. "La gente quiere saber cómo servir a Dios, porque necesitamos tener un propósito".

El rabino Friedman dijo que no está demasiado preocupado por el aumento del antisemitismo, señalando que centrarse en lo bueno es importante para la salud mental.

La crisis de los rehenes

Quizás el momento más memorable de la noche llegó cuando la apacible Einav Danino, madre del rehén israelí asesinado Ori Danino, tomó el escenario. En un discurso traducido al inglés, Danino le dijo a la audiencia que su hijo le enseñó la importancia de estar ahí el uno para el otro. De hecho, Ori inicialmente escapó del festival de música Nova pero fue secuestrado cuando regresó para salvar a tres personas que había conocido solo la noche anterior.

Once meses después, Ori fue asesinado junto con otros cinco rehenes en un túnel en Gaza. "No había luz, muy poco aire, y lucharon por los demás", dijo Danino. "Fue una de las cosas que los hizo sobrevivir, que estaban allí el uno para el otro". Dirigiéndose al público, dijo: "Tenemos comida, luz, agua, aire, pero ¿nos estamos apoyando mutuamente? ¿Estamos unidos?"

Hizo un llamado a las personas presentes para que continúen difundiendo la luz de Ori. "Ayuden a las personas no solo cuando están en problemas", dijo. "Y también intenten no llegar a un lugar difícil ustedes mismos y no esperen recibir ayuda".

El testimonio de Danino fue especialmente conmovedor dado que el gobierno israelí recientemente recortó la financiación a organizaciones de salud mental que brindan terapia de trauma a las familias de las víctimas del 7 de octubre y a los supervivientes del 7 de octubre.

Steen-Olsen dijo que el evento en Nueva York era solo el comienzo. "La conversación debe continuar", dijo. "Las personas están ansiosas por hablar y compartir sus historias personales. No hay mayor agonía que enterrar la historia dentro de ti, y la curación comienza solo cuando compartes. Hay determinación, dolor y orgullo en ser judío, pero necesitamos saber que no estamos solos".