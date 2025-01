¿Cómo dejar de pensar en tu Ex? ¡Elige una carta!

Elige una carta:

(credit: Official Website, Sagi Mendelboim)

Los ex pueden ser una fuente común de frustración. Es cierto que hay ex problemáticos de todos los géneros, pero honestamente: nosotros, los hombres, podemos causar muchos problemas. Por lo tanto, este artículo está escrito en forma femenina pero se aplica a todos. Quizás todavía estés pensando en él, quizás sientas que están destinados a estar juntos y simplemente no está sucediendo. Tal vez la relación nunca realmente comenzó, pero te has encariñado rápidamente, o eres sensible y este chico en particular conquistó tu corazón. De cualquier manera, esta tirada es para aquellos que saben en el fondo que necesitan seguir adelante y quieren entender qué hacer esta semana para fortalecerse y dejar ir al chico equivocado. Sea lo que sea que haya sucedido, es hora de avanzar.

Elige una carta, ya sea 1, 2 o 3, concéntrate, respira profundamente, piensa en la carta que te llama y revisa su mensaje. ¿La verdad? Incluso si quieres leer todos los mensajes, está perfectamente bien también.

Carta Uno: Tres de Bastos - Encuentra Apoyo

El primer mensaje es simple, constante y verdadero: no enfrentes las dificultades solo. Comparte, habla y, lo más importante, rodéate de personas que realmente te valoran. A veces, las relaciones incorrectas dañan nuestra autoestima. Nos adaptamos a su visión del mundo para encajar en la relación, buscando refugio del mundo, pero al hacerlo, a menudo sacrificamos nuestro poder personal y perdemos de vista quiénes somos realmente y lo que valemos.

Esta semana, es crucial restaurar tu autoestima, ¡independientemente de tu ex! Él no define ni determina quién eres. No le da sentido a tu vida. Solo tú puedes hacer eso, junto con aquellos que elijas conscientemente incluir en tu vida. Él ya no está en tu vida porque probablemente no te proporcionaba suficiente valor, no te celebraba y no te hacía sentir lo suficientemente importante, y eso es inaceptable.

Además de buscar aliento, abrazos y amor, concéntrate en actividades que te hagan sentir bien contigo mismo sin buscar la aprobación de nadie. Estudia algo que amas, vístete de manera que te haga feliz y reaviva activamente tu entusiasmo por la vida. Un mantra para repetir esta semana: Estoy listo para recibir el apoyo de mis buenos amigos. Recuerdo quién soy, recuerdo todo lo bueno que hay en mí y traigo mi mejor yo a la vida.

Carta Dos: Seis de Pentáculos – No Dar Más de lo que Recibes

El Seis de Pentáculos es frecuentemente una carta de suerte. Aparece cuando recibimos oportunidades para realizar nuestro potencial, cuando alguien simplemente nos aprecia por quienes somos y nos ofrece una oportunidad genuina y sincera, ya sea en la carrera, el amor, la familia o en otro lugar.

¿Qué significa esto para ti? Ahora es el momento para un simple ejercicio de matemáticas: ¿cuánto has recibido versus cuánto has dado? ¿Quién se preocupó más? ¿Quién mostró más amor? ¿Quién estuvo más comprometido?

Tus emociones y pensamientos son activos valiosos. Tómate un momento para reflexionar sobre esta afirmación. Redirige tu energía hacia adentro, hacia ti mismo. Deja de dar tiempo y energía innecesarios. Invierte en ti mismo. Literalmente, cómprate algo, invierte en estudios, cuida tu cuerpo. Reclama tu energía y concéntrala de nuevo en ti mismo.

Tu próximo compañero debe ser alguien que tenga algo que dar, que quiera dar y que esté listo para dar. Piensa esta semana en un personaje de una película, alguien que conozcas en la vida real, el cónyuge de un vecino u otro ejemplo de una persona dadora e involucrada. Úsalos como modelo de lo que estás buscando. Hazle saber a tu subconsciente: Esto es lo que quiero recibir. Incluso si no sé dónde está o si lo merezco, quiero y estoy listo para aceptar tal inversión de un compañero.

Carta Tres: El Juicio - Un Proceso Lento y Constante

Lo más importante es reconocer primero que has progresado, que estás en un lugar mejor y que cada día que pasa trae mejoras. Seguir adelante es un proceso gradual y no sucederá de golpe.

No cada doloroso anhelo es una señal para llamar a tu ex o intentarlo nuevamente. Extrañarlo es parte del proceso de "desintoxicación", llega en etapas, con altibajos. Eso es natural y está bien.

Además, podría ser el momento de comenzar a salir nuevamente, tomar riesgos, salir de tu zona de confort y conocer personas nuevas. El Juicio nos recuerda reemplazar un proceso con otro. Encuentra algo en lo que canalizar tu energía y tiempo, para que tu energía no se dirija hacia pensamientos de tu ex. Reorienta tu energía disponible en las relaciones hacia un camino más productivo. Toma cada día como viene y da pequeños pasos hacia adelante.

Un día, probablemente pronto, de repente te darás cuenta de que estás en un lugar mucho mejor, más elevado, que has seguido adelante.

Un posible mantra semanal: Me estoy volviendo más fuerte cada día. Estoy en ello y la sanación está ocurriendo todo el tiempo. Pronto veré que está detrás de mí.

El autor es Sagi Mendelboim, Director de la Escuela de Estudios de Plenitud Personal, Tarot y Sueños; autor del bestseller La Guía para la Lectura del Tarot; un practicante de homeopatía clásica con 30 años de experiencia enseñando y realizando cursos y talleres sobre desarrollo personal, Tarot y sueños a través de Zoom, en Tel Aviv y otras ciudades de Israel.