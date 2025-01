Estudio revela que los ácidos grasos omega-3 y omega-6 pueden reducir el cáncer

Un nuevo estudio publicado recientemente en la Revista Internacional de Cáncer sugiere que los ácidos grasos omega-3 y omega-6, comúnmente encontrados en suplementos de aceite de pescado, podrían ayudar a proteger a las personas del cáncer y podrían jugar un papel en la prevención de 19 tipos diferentes de cáncer. La investigación se basó en datos de más de 250,000 personas tomados del proyecto Biobanco del Reino Unido, un estudio a gran escala realizado en el Reino Unido. Como parte del proyecto, los participantes completaron cuestionarios dietéticos y se les siguió la salud durante décadas.

Durante el período de estudio, alrededor de 30,000 personas fueron diagnosticadas con diferentes tipos de cáncer. Los investigadores encontraron que las personas con niveles más altos de ácidos grasos omega-3 y omega-6 en su sangre tenían un menor riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, incluidos el cáncer de colon, estómago, pulmón y otros cánceres gastrointestinales. Niveles altos de ácidos grasos omega-6 se asociaron con un menor riesgo de 14 tipos diferentes de cáncer, incluidos el cáncer cerebral, el melanoma maligno y el cáncer de vejiga. El estudio encontró que 14 tipos de cáncer estaban asociados con ácidos grasos omega-6, mientras que cinco tipos estaban asociados con ácidos grasos omega-3.

"Estos hallazgos sugieren que la persona promedio debería enfocarse en consumir más de estos ácidos grasos en sus dietas", dijo Yuchen Zhang, el investigador principal y un estudiante de doctorado de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Georgia, según Newsmax. El equipo de investigación explicó que las personas que consumían mayores cantidades de ácidos grasos omega-3 tenían tasas más bajas de cáncer de colon, estómago y pulmón, así como tasas más bajas de otros cánceres gastrointestinales. Los participantes con altos niveles de ácidos grasos omega-3 también tenían tasas de incidencia más bajas de otros cánceres gastrointestinales.

Aunque algunos estudios anteriores habían sugerido una conexión entre los niveles de ácidos grasos y el riesgo de cáncer, ninguno había podido determinar si los ácidos grasos omega-3 y omega-6 reducen las tasas de incidencia de cáncer o aumentan las posibilidades de supervivencia después del diagnóstico. Este estudio es el primero en determinar claramente si estos ácidos grasos contribuyen a reducir el riesgo de cáncer o aumentar las posibilidades de supervivencia. Los beneficios de los altos niveles de ácidos grasos omega-3 y omega-6 fueron independientes de otros factores de riesgo de cáncer como el índice de masa corporal (IMC), el consumo de alcohol o la actividad física, lo que hace que los resultados sean más creíbles.

Según los investigadores, la importancia de este estudio radica en proporcionar evidencia de los posibles beneficios de los ácidos grasos omega-3 y omega-6 en la prevención del cáncer. Añadieron que los resultados refuerzan la importancia de incluir estas grasas en la dieta diaria. Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 se consideran "grasas saludables" esenciales para la salud humana y se encuentran de forma natural en fuentes alimenticias como pescados grasos, incluyendo el salmón, las sardinas y el caballa. También se encuentran en algunos frutos secos, como las nueces, y semillas como las de lino y chía. Además, los ácidos grasos omega-3 y omega-6 están presentes en aceites vegetales como el de canola, maíz y soja.

Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses pueden no consumir cantidades suficientes de estos alimentos. Esto lleva a muchos a utilizar suplementos de omega-3 y omega-6, que están entre los suplementos dietéticos más populares debido a sus múltiples beneficios para la salud. Muchas personas recurren a los suplementos de aceite de pescado para asegurarse de que están obteniendo suficientes ácidos grasos omega-3 y omega-6, lo que abre nuevas perspectivas para abordar los factores de prevención del cáncer.

Los investigadores señalaron que los beneficios de los ácidos grasos omega-3 y omega-6 no son universales, pero confirmaron que aumentar su ingesta puede tener beneficios significativos para la salud. Observaron que niveles altos de ácidos grasos omega-3 podrían estar asociados con un riesgo ligeramente mayor de cáncer de próstata. "Para las mujeres, es una decisión fácil: Consumir más omega-3", dijo Kaixiong Ye, un investigador y profesor asociado en el Franklin College of Arts and Sciences de la Universidad de Georgia, según Newsmax.

Los resultados indicaron que el efecto protector era más fuerte entre los participantes más jóvenes, especialmente las mujeres. Estas grasas saludables contribuyen a mejorar la salud del corazón y del cerebro. Los investigadores exploraron la efectividad de los ácidos grasos en la prevención de 19 tipos diferentes de cáncer. Encontraron que los beneficios de los ácidos grasos omega-3 y omega-6 complementan investigaciones anteriores que mostraron una relación entre los niveles de ácidos grasos y el riesgo de cáncer.

Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 se encuentran en pescados grasos, frutos secos y ciertos aceites vegetales como el aceite de canola, aceite de maíz y aceite de soja, resaltando su importancia en las dietas para la prevención del cáncer.

Este artículo fue escrito en colaboración con la empresa de inteligencia artificial generativa Alchemiq.