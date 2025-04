¿Qué ocurre después de una agresión sexual? Guía de atención inmediata en Israel

En medio de la indignación pública por el caso en curso del entrenador de fitness de Tel Aviv sospechoso de violación, la atención se ha centrado en la difícil pregunta: ¿Qué debe hacer uno al día siguiente de una agresión sexual?

En tales casos, buscar atención inmediata en un centro de atención aguda puede marcar la diferencia entre un tratamiento oportuno y daños físicos o psicológicos prolongados.

Walla habló con la Dra. Neta Meller, directora de la unidad de atención aguda en el Centro Médico Kaplan en Rehovot, para averiguar qué pueden hacer las personas si sufren una agresión sexual.

Visita a la unidad de atención aguda

Las unidades de atención aguda para sobrevivientes de agresión sexual actualmente operan en 11 hospitales en todo Israel, brindando atención médica, emocional y forense integral en los días críticos posteriores a una agresión.

Uno de los centros clave es el Centro Lotus, la unidad de cuidados agudos en el Centro Médico Kaplan, donde la Dra. Neta Meller, experta en salud de la mujer y directora del centro, trabaja.

"Cuando un paciente llega al centro, el personal se enfoca en tres aspectos principales: prevenir embarazos no deseados, prevenir la transmisión de infecciones de transmisión sexual y recolectar evidencia forense", dice la Dra. Meller. "Cada uno de estos aspectos es importante a su manera, y todo se hace únicamente de acuerdo con los deseos del paciente." Dra. Neta Meller, directora de la sala de agudos del Lotus Center, Kaplan Medical Center, 31 de marzo de 2025 (credit: Courtesy)

Antes de llegar para un examen, es crucial no ducharse ni cambiarse de ropa.

Es recomendable traer la ropa usada en el momento del incidente en una bolsa, ya que también puede ser examinada como parte del proceso de recolección de evidencia forense.

"En cuanto a la evidencia, la recomendación es llegar lo antes posible, dentro de las 72 horas del evento", explica la Dra. Meller. "Sin embargo, incluso si ha pasado más tiempo, todavía vale la pena venir. Algunas pruebas aún se pueden realizar más adelante."

En general, la unidad de atención aguda proporciona apoyo médico y psicológico por hasta una semana después del incidente. Si ha pasado más tiempo, el paciente será referido a otros recursos profesionales para recibir apoyo médico, psicológico o legal continuado según sea necesario.

Presentar un informe

Contrario a lo que muchos creen, no hay obligación de presentar un informe policial para ser examinado o para preservar pruebas. La unidad de atención aguda funciona como una especie de "póliza de seguro": se recolectan muestras forenses, pero la policía no puede usarlas sin el consentimiento explícito del sobreviviente.

"Las pruebas se conservan durante 20 años", enfatiza el Dr. Meller. "La víctima puede decidir incluso una década después qué hacer con ellas. Todo el proceso está diseñado para darle a la víctima una opción, no para presionarla".

El equipo está conformado por un médico, una enfermera y un trabajador social, todos especialmente capacitados para tratar a sobrevivientes de agresión sexual.

El paciente no está obligado a someterse a todas las evaluaciones, pueden elegir solo lo que necesitan: anticoncepción de emergencia, pruebas de infecciones de transmisión sexual, documentación de lesiones o cualquier otra cosa, completamente a su discreción.

"La unidad de atención aguda no es un tribunal", enfatiza el Dr. Meller. "No estamos aquí para determinar si ocurrió o no un asalto. Simplemente explicamos, basados en lo que nos dijo la víctima, qué se puede examinar y lo que encontramos".

¿A quiénes tratan las clínicas?

Las unidades de atención aguda están diseñadas para cualquier persona que haya sufrido un asalto, ya sean mujeres, hombres, niños o menores. "El paciente más joven que hemos visto aquí tenía dos años", dice el Dr. Meller. "Nuestro equipo tiene las herramientas y la sensibilidad para manejar incluso los casos más difíciles y delicados".

Para reducir los tiempos de espera, se recomienda visitar el sitio web del Ministerio de Salud para encontrar la unidad de atención aguda más cercana, incluido su número de contacto.

En algunos casos, se requiere un equipo de guardia y programar con anticipación puede ahorrar horas de espera estresante.

Además, se alienta a los sobrevivientes a buscar apoyo en centros de crisis por agresión sexual, cuyos representantes pueden acompañarlos durante todo el proceso, incluida la misma examinación médica.

"No estamos aquí para juzgar. Estamos aquí únicamente para brindar apoyo," concluye la Dra. Meller. "A veces, todo comienza simplemente llegando, recibiendo información y a partir de ahí, se pueden tomar decisiones con tranquilidad."