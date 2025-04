John Cena habla sobre su diagnóstico de cáncer

El querido actor y campeón de la WWE 16 veces, John Cena, habló sobre su batalla tras recibir el diagnóstico de cáncer de piel en una entrevista exclusiva con la revista People esta semana.

La estrella de la lucha libre, que debutó por primera vez en WWE Smackdown en 2002, ha centrado su atención en concienciar sobre la enfermedad bajo la nueva campaña "Protector Solar que no puedes ver" - una variación divertida de su lema "No puedes verme".

Cena atribuyó su diagnóstico al descuido de su piel en los meses de verano y ahora se ha asociado con Neutragena antes del lanzamiento del protector solar facial líquido mineral ultra transparente SPF 70 de la compañía.

"Crecí en un pequeño pueblo junto a Newburyport y Salisbury Beach. Los nativos de Massachusetts lo llaman North Shore", explicó el nativo de Massachusetts. "Algunos de mis primeros recuerdos del verano son de pequeños carnavales y personas caminando por la playa".

Compartió que, mientras disfrutaba del aire libre, "nunca" usaba protector solar, y había una ignorancia general sobre el impacto real del daño solar.

“Mi mamá crió a cinco niños, y estoy bastante seguro de que solo quería mantenernos vivos y saludables. Seguro que tenía las manos llenas, así que ciertamente no lo culpo. Y al haber nacido en el 77, todo esto era un conocimiento nuevo”, compartió, hablando sobre la falta de interés de su madre en el cuidado de la piel.

Aunque pudo haber disfrutado de un buen clima en Massachusetts, la exposición al sol que experimentó después de mudarse a Florida a principios de sus 20 años no ayudó en la situación, compartió.

“Fui terco. No quería tener una rutina, y también pensaba que el problema nunca me alcanzaría. Y es una de esas cosas en las que tuve mucha exposición con protección mínima, y me alcanzó”, dijo Cena a People. “No fue hasta que fui a un dermatólogo, me hicieron un chequeo de piel y me quitaron un lunar canceroso de mi pectoral derecho [que me di cuenta del daño]”.

“Tuve mucha suerte de tener un gran dermatólogo que, supongo que por falta de un término mejor, me tomó de la mano y me hizo saber que no estaba solo”, recordó Cena. “Las estadísticas al respecto son abrumadoras, pero por mucho que las conozca, esos números no significan nada. Creo que la mejor manera de enfatizar un punto es a través de una conexión humana a humana. Y yo, como humano, puedo decirte: Oye, esa llamada telefónica no es la que quieres recibir porque es impredecible, y no sabes qué tan malo va a ser.

Un año después, regresé y tuve otro lunar eliminado cerca de mi hombro derecho. Aparece como un lunar blanco en el costado de mi pecho y en mi hombro. Si ves WWE, podrás verlos.

Cena ahora está en buena salud y dijo que la campaña de Neutragena lo ayudó a sentirse cómodo compartiendo su historia.

"Nunca imaginé ser la persona de referencia para una campaña de cuidado de la piel", dijo. "Y solo porque amo lo que hago y tengo pasión por lo que hago, y estoy muy agradecido de tener el respaldo de una audiencia tan dedicada durante tanto tiempo, una portavoz muy improbable ha podido ser una portavoz para una campaña de cuidado de la piel. Nunca sabes a quién vas a alcanzar, ¿verdad?"

Cáncer de piel en Israel

Datos de 2022 sobre las tasas de cáncer de piel en todo el mundo muestran que Israel ocupa el puesto 23 en la mayoría de los casos de la afección, informó Reuters. Australia y Nueva Zelanda ocupan los primeros lugares entre todos los países tanto para el melanoma como para los cánceres de piel no melanoma, según el Fondo Mundial de Investigación del Cáncer Internacional.

Si bien Israel puede no estar entre los países con mayor incidencia de cáncer de piel, la Asociación del Cáncer de Israel señaló el año pasado que 18 israelíes eran diagnosticados con esa condición específica cada mes.

Según estimaciones de 2023 de la ICA, aproximadamente 2,000 mujeres y hombres fueron diagnosticados con melanoma maligno de la piel. Alrededor del 60% eran hombres y aproximadamente el 40% eran mujeres.

La Dra. Marina Landau, especialista en dermatología en el Centro Médico Shamir, Servicios de Atención Médica Maccabi y consultora de la Asociación del Cáncer de Israel sobre el cáncer de piel, enfatizó: "El uso adecuado de filtros de protección solar reduce el daño de la exposición al sol, especialmente el riesgo de quemaduras, cáncer de piel y envejecimiento prematuro de la piel. Se recomienda utilizar protectores solares de amplio espectro con SPF 30 o superior en la cantidad recomendada y reaplicar según las indicaciones. Pero es importante recordar que la exposición al sol debe evitarse tanto como sea posible, incluso al usar protector solar".