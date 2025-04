Altos niveles de ansiedad después del ataque de drones y misiles iraníes del año pasado

Ha sido difícil para los israelíes acostumbrarse a la constante lluvia de misiles desde Gaza, Líbano y Yemen durante el último año y medio, pero a pesar de que solo causó daños menores, el ataque de drones y misiles iraníes el 13 de abril de 2024, tuvo un efecto emocional perjudicial agravado.

Un nuevo estudio liderado por el Prof. Boaz Ben-David, la Dra. Ortal Shimon-Raz y Tchelet Bressler de la Escuela de Psicología Baruch Ivcher de la Universidad Reichman en Herzliya; la Dra. Lia Ring del Colegio Académico de Ashkelon; y el Prof. Yuval Palgi de la Universidad de Haifa presenta una imagen preocupante de las consecuencias inmediatas del ataque.

Realizado solo cinco días después de la andanada y publicado en la Revista Europea de Psicotraumatología, el estudio, titulado "Ecos del trauma: factores asociados con la angustia peritraumática y la ansiedad cinco días después del ataque de misiles iraníes a Israel", se basó en una muestra representativa de más de 600 israelíes judíos mayores de 30 años.

Los hallazgos clave revelan que el 41% de los participantes experimentaron angustia peritraumática, una intensa reacción emocional y física durante o inmediatamente después de un evento traumático, y el 19% reportó niveles significativos de ansiedad. Estas cifras son excepcionalmente altas, casi el doble de las tasas de angustia registradas en Israel durante rondas previas de conflicto y la pandemia de COVID-19.

En represalia por el presunto bombardeo israelí de una embajada iraní, Irán lanzó alrededor de 300 drones y misiles a Israel, representando un ataque masivo sin precedentes que amenazaba todo el espacio aéreo israelí. Antes de esto, nunca se había lanzado un ataque directo o abierto desde Irán hacia Israel.

Debido a la distancia entre los países y la naturaleza de estas armas, los israelíes fueron informados sobre el ataque cuatro horas antes. Durante esta situación estresante, la mayoría de los israelíes consumían información de los medios durante toda la noche para mantenerse actualizados sobre el inminente ataque, perdiendo así el sueño, ya que no había una indicación clara de su momento exacto o objetivo.

Los eventos traumáticos relacionados con la guerra son conocidos por sus efectos devastadores. La mayoría de estos eventos son medidos meses e incluso años después de que ocurran, y se sabe menos sobre los primeros días después del evento.

Necesidad de identificar reacciones traumáticas tempranas

Los investigadores dijeron que sus hallazgos subrayan la necesidad de identificar tempranamente las reacciones traumáticas y de intervenir terapéuticamente de manera oportuna para mitigar el riesgo de daño psicológico a largo plazo.

"Queríamos centrarnos en un tema; la razón por la que elegimos el ataque iraní fue porque fue un momento único durante la guerra", dijo Ben-David a The Jerusalem Post en una entrevista.

"Nos dijeron que los misiles estaban en camino, y tuvimos tiempo para prepararnos. Aquellos que tuvieron una noche sin dormir probablemente estaban utilizando más fuentes de medios, y esto causó más angustia. Afortunadamente, estos miedos no necesariamente perduran. No estoy diciendo que consumir demasiados medios sea malo, pero si un amigo dice que no ha dormido toda la noche y ha revisado todas las fuentes de medios posibles, eso es una señal de alerta de una persona que necesita ayuda".

A la mañana siguiente, enviamos a los niños a la escuela y fuimos a trabajar. ¡Es una locura! "Intentaron matarnos, pero no reconocimos que algo había sucedido. Los israelíes son increíblemente resilientes; si los residentes de Londres, Copenhague o Ámsterdam estuvieran expuestos a misiles como nosotros, se desmoronarían", dijo Ben-David. Añadió que ha conocido a iraníes en conferencias científicas. "Se han acercado a mí y me han estrechado la mano después de mis conferencias. Los egipcios y jordanos no lo han hecho".

Los DATOS indican que un historial de exposición a eventos traumáticos previos, ya sea en el contexto de guerras anteriores o experiencias de vida personal, no fue un factor significativo en los niveles de angustia medidos después del ataque del 13 de abril. Los misiles causaron daños menores en la Base Aérea de Nevatim en el sur de Israel, que permaneció operativa; una niña beduina israelí de siete años fue golpeada y herida por parte de un misil; y otras 31 personas sufrieron lesiones leves al correr hacia refugios o fueron tratadas inmediatamente por ansiedad.

Sin embargo, se encontró una clara conexión entre la angustia postraumática en respuesta a los eventos del 7 de octubre y las reacciones traumáticas al ataque iraní. Por lo tanto, no fue la exposición previa al trauma en sí misma lo que tuvo un impacto, sino más bien la manera en que el individuo había procesado y afrontado ese trauma.

Él hizo hincapié en la necesidad de intervenciones psicológicas personalizadas durante los momentos de crisis. "En el Estado de Israel, la mañana después de un ataque con misiles, todos estábamos obligados a continuar con nuestras rutinas diarias: levantarnos, ir a trabajar, preparar sándwiches para nuestros hijos y enviarlos a la escuela, como si no hubiéramos experimentado un evento traumático significativo.

"Casi no se prestó atención a esto a nivel nacional, pero es muy importante reconocer y validar estos sentimientos", continuó.

Ben-David, quien dirige el laboratorio de comunicación, envejecimiento y neuropsicología de Reichman, agregó que los hallazgos que surgieron del estudio "refuerzan la necesidad de iniciativas como el proyecto de primeros auxilios psicológicos que establecimos en nuestra Escuela de Psicología".

"Este proyecto, desarrollado en colaboración con profesores y estudiantes, saca a los profesionales de la salud mental de las salas de tratamiento tradicionales y los lleva al terreno. En lugar de esperar a que los pacientes busquen ayuda, proporcionan asistencia inmediata, por ejemplo, en los centros de apoyo a las familias de los rehenes, ofreciendo a cualquier persona que lo necesite la oportunidad de sentarse con ellos para una breve conversación. Esto puede servir como un paso esencial en la recuperación emocional.

Los datos muestran claramente "el impacto profundo de las crisis de seguridad en la salud mental a corto plazo", agregó. "El hecho de que las personas experimenten niveles tan altos de angustia en tan solo unos días resalta la necesidad de intervenciones rápidas y herramientas de afrontamiento emocional en las etapas tempranas de una crisis.

"También es importante reconocer que la respuesta emocional a tales eventos no se limita a las personas con antecedentes de trauma; incluso aquellos que nunca han experimentado un evento traumático pueden sufrir una angustia emocional significativa. Por lo tanto, debemos enfocarnos en identificar patrones de respuesta, aumentar la accesibilidad al apoyo de salud mental y crear conciencia para asegurarnos de que todos en riesgo reciban el apoyo adecuado en el momento correcto, sin hacer suposiciones sobre quién necesita ayuda."