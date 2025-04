Anjelica Huston revela su lucha secreta contra el cáncer, ya superada

La icónica estrella de Hollywood Anjelica Huston recientemente reveló que luchó en privado contra el cáncer después de ser diagnosticada en 2019, y ahora está celebrando estar "cuatro años sin rastro", según múltiples medios de noticias.

BreakingNews.ie informa que la actriz de 73 años, conocida por sus papeles en películas como "La familia Addams" y "Las brujas", reveló que su diagnóstico llegó después del estreno de "John Wick: Capítulo 3 - Parabellum".

Hablando con la revista People, Huston lo describió como "un momento muy serio para mí", añadiendo, "Logré sobrevivirlo y estoy orgullosa de mí misma".

Yahoo News también llevó la historia, señalando la decisión de Huston de mantener su lucha por la salud en privado hasta ahora. Según su informe, le dijo a People: "No es algo que haya tomado a la ligera. Fue un gran shock, pero me hizo consciente de lo que no debería hacer, de los lugares a los que no debería ir. Uno de esos lugares era tomarse la vida demasiado en serio. Así que ahora, cuando surge la oportunidad, me río, y trato de no hacer un gran problema de las cosas".

El programa Extra TV resaltó la actitud positiva de Huston, citándola diciendo que está "en el cuarto año, y eso significa mucho para mí. Es algo fantástico. Estoy muy orgullosa de mí misma, y he tenido mucha suerte. Mis médicos han sido maravillosos."

Actriz Anjelica Huston (credit: DANNY MOLOSHOK/REUTERS)

Celebrando la recuperación

El medio también mencionó que Huston celebró su recuperación simplemente caminando en su jardín y oliendo las rosas.

Aunque Huston optó por no revelar el tipo específico de cáncer con el que fue diagnosticada, Entertainment Now informó que reconoció que la noticia fue un shock. "Fue un gran shock, pero me hizo consciente de lo que no debería hacer, de lugares a los que no debería ir", dijo a People, según el informe.

Ganadora de un premio Oscar por su papel en "El honor de los Prizzi", la ilustre carrera de Huston abarca décadas, incluyendo actuaciones memorables en "El cartero siempre llama dos veces" y "Los Tenenbaums: Una familia de genios".

A pesar de sus desafíos de salud pasados, Huston sigue activa en su carrera. Según Extra TV, está lista para interpretar a Lady Tressilian en "Hacia cero" de Agatha Christie, que se estrenará en BritBox el 16 de abril. Incluso bromeó sobre filmar algunas escenas desde la cama, diciendo a People que era "muy relajante y maravillosamente poco exigente".

"A veces sientes que no quieres hablar de ello por razones obvias, pero hay mucho que decir sobre hablar de ello, sacarlo a la luz y celebrar el hecho de que uno ha superado", dijo.

"La vida es frágil y maravillosa. También te da la idea de que el mundo es grande y de alguna manera puedes igualarlo. Que estás listo para lo que sea que suceda."