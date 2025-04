¿Es amor? Psicólogo comparte 10 formas en las que se manifiesta el amor verdadero

Rashi define el amor como "Querer conocer a alguien, acercarlo y entenderlo" (Beresheet 18:19). Cuando las personas dicen "Te quiero", podemos preguntarnos: "¿Su amor es realmente real? Si es así, ¿por qué no lo siento?" La palabra "amor" a menudo se usa superficialmente, sin un sentimiento genuino. El amor no se encuentra en las palabras, sino en las acciones. Muchas personas no tienen idea de cómo se siente realmente el amor, especialmente si sufrieron abusos o negligencia en la infancia.

Pueden asociar "amor" con estar dispuestos a tolerar abusos o algo que deben "ganar" satisfaciendo demandas de personas o cumpliendo con sus expectativas. Si nunca hemos experimentado un amor verdadero e incondicional, tendremos dificultades para evaluar correctamente si las personas cuyo amor buscamos realmente tienen la capacidad de darlo. Perderemos tiempo y dinero tratando de conseguir que nos amen personas que no tienen interés o capacidad para hacerlo.

No reconoceremos a las personas no nutritivas (NNPs), que no tienen interés en una conexión significativa o a los matones controladores, ambos de los cuales dañan nuestra salud física y mental. Y confiaremos en terapeutas y asesores rabínicos que, casi universalmente, hacen todo lo posible por convencer a las víctimas de abuso ingenuas y crédulas de que "Tu padre/hermano/hijo/esposo ciertamente te ama, y es tu culpa si no sientes su amor".

Entender quién puede y quién no puede amar nos ayuda a proteger nuestra autoestima en relación con las personas que no nos valoran. Esta información no está destinada a causar rabia, amargura o desesperación, sino a ayudarnos a obtener claridad y enfrentar el duelo de relaciones sin amor con aceptación radical. El verdadero amor nos hace sentir seguros, inspirados y valorados. El verdadero amor se manifiesta de 10 maneras:

Respeto

El respeto es la base de todas las relaciones saludables. ¡Las personas que dicen: "Te amo, así que está bien lastimar tus sentimientos" no nos respetan! Las personas que nos respetan nunca usan epítetos que aplasten el alma como "egoísta", "estúpido", "perezoso", "loco", "fracasado" o "malo". Aquellos que no se preocupan desestimarán nuestras opiniones y despreciarán nuestros sentimientos. Las personas no tienen que estar de acuerdo con todo lo que decimos, pero merecemos que se valoren nuestras opiniones y se respeten nuestros límites. Establecer límites es cómo protegemos nuestra autoestima y autonomía. Los límites transmiten lo que nos gusta y lo que no, y lo que estamos dispuestos o no a tolerar. Las personas que no nos respetan exigirán que gastemos nuestro tiempo y energía haciendo lo que ellos quieren, independientemente de nuestros talentos o intereses. Pueden insistir en que alojemos a invitados con los que no tenemos afinidad o aprendamos una profesión que les complazca a ellos y no a nosotros. Insisten en que nos sometamos a ellos por miedo, obligación, culpa y vergüenza. Las personas que priorizan sus deseos sobre nuestro autodesarrollo están diciendo: "No respeto tu derecho a hacer lo que te trae alegría o a convertirte en un individuo autónomo y diferenciado".

Imagen ilustrativa de dos personas cogidas de la mano. (credit: Mathias Klang/Wikimedia Commons)

Curiosidad

Las personas que dicen "Te amo, pero no tengo interés en conocerte a profundidad" en realidad no se preocupan. Las personas expresan amor mostrando curiosidad por nuestras necesidades, intereses, pensamientos, sentimientos y sueños, todas las cosas que nos hacen humanos. Si nos irritamos por algo que hacen, lo cual sucede en todas las relaciones, ellos preguntan: "Ayúdame a entender por qué esto te molesta, e intentaré no hacerlo de nuevo". Si en realidad no les importa, nos ignoran o nos acusan: "Estás haciendo un escándalo por nada" o "Eres muy sensible". Tales palabras nos hacen sentir que nuestros sentimientos no importan, lo que significa que no somos importantes para ellos. Si las personas no muestran interés por un tema que nos entusiasma, comenzaremos a dudar de nuestras elecciones y cuestionar si nuestras emociones son válidas. Tales relaciones serán superficiales e insatisfactorias, si no destructivas. Es una verdad conocida que "La persona que menos quiere la relación es la que la controla". Si no hay interés, debemos enfrentar la verdad: pueden ser PNNs, personas no nutritivas.

Presencia

Las personas que dicen "Te quiero, pero no tengo tiempo para ti" están diciendo que en realidad no les importa. El amor requiere tiempo. Cuando el amor está presente, la presencia de una persona es placentera, ¡como un regalo! El deseo de alguien de pasar tiempo con nosotros transmite "Eres importante para mí. Me importas". Esto no requiere grandes gestos, como regalos caros o fiestas de cumpleaños lujosas. Aquellos que se preocupan encuentran placer en simplemente preparar una comida o dar un paseo juntos. Si su "amor" es falso, se irritarán con nuestra presencia y nos harán sentir como molestos parásitos. Siempre tienen algo más importante que hacer cuando los necesitamos. Por otro lado, aquellos que nos aman no imponen su presencia sobre nosotros. Respetan nuestra necesidad de espacio y no nos molestan ni nos vigilan en un intento de controlar cómo pasamos nuestro tiempo. Las relaciones sólidas se crean cuando compartimos nuestras alegrías y penas, sabiendo que a los demás les importará lo que nos importa.

Apreciación

Aquellos que dicen "Te quiero, pero no doy cumplidos" realmente no les importa. Aquellos que nos aman siempre encontrarán algo que apreciar de nosotros. Expresan gratitud por nuestros esfuerzos interminables por ser responsables, confiables, disciplinados, amables y considerados. Aprecian las tareas que hacemos, las comidas que preparamos, que estuvimos en silencio mientras ellos dormían, que les hicimos tiempo para escucharlos, que limpiamos después de ellos sin quejarnos, que recibimos a sus invitados cuando no era conveniente, o que llegamos a tiempo a una cita. Los tipos no nurturantes no se preocupan ni siquiera notan nuestros esfuerzos. Aun así, no dudan en quejarse y criticarnos por lo que no hicimos bien, lo que no logramos, o lo que no hicimos por ellos. Expresan libremente su descontento y decepción, haciéndonos sentir que, no importa cuánto lo intentemos, nunca fue "lo suficientemente bueno".

Admiración

Aquellos que dicen: “Te amo, pero eres una decepción para mí” realmente no se preocupan. Las personas que nos aman encuentran razones para admirarnos por los talentos dados por Dios que tenemos. En hebreo, el matrimonio es nisuin, que significa “elevar”. Las personas que nos nutren nos animan a lograr nuestras metas y enfrentar nuestros desafíos con valentía y fe. Los tipos no nutritivos aplastarán nuestro espíritu y criticarán nuestros esfuerzos, haciéndonos sentir "nunca lo suficientemente buenos". En lugar de admirar nuestras buenas cualidades, se centran en nuestras debilidades y exigen mejoras en áreas en las que no tenemos interés o talento. Muestran disgusto y enojo, lo que nos mantiene ansiosos y nos hace cuestionar nuestro valor y sentir vergüenza de nuestra incapacidad para complacerlos, sin importar cuánto lo intentemos. Podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que tenemos el poder de ganar su amor [inexistente], pero siempre se quejarán de que no somos "suficientes" - no atractivos, organizados, inteligentes, emocionantes, exitosos, ricos o ___ suficientes. Sus críticas nos hacen dudar de nuestras decisiones y perder todo sentido de autoestima, que es su objetivo final. Aquellos que se preocupan nos admirarán y nos ayudarán a mejorar animándonos en nuestras victorias.

Aliento

Aquellos que dicen "te quiero, pero no me molestes cuando estás mal" en realidad no se preocupan. Todos necesitamos aliento, especialmente en tiempos difíciles, como cuando enfermamos, sufrimos un fracaso, una pérdida o un rechazo, o simplemente nos sentimos desanimados. Las personas que realmente se preocupan levantarán nuestro ánimo cuando estemos mal y creerán en nosotros cuando dudemos de nosotros mismos. Nos dicen: "¡Sé que puedes hacerlo! ¡Cuentas con mi apoyo!" Su aliento nos ayuda a levantarnos y enfrentar nuestras pérdidas con valentía y fe. La falta de apoyo deja un gran vacío en nosotros. Las NNPs, personas no nutritivas, nos hacen sentir no amados, insignificantes y solos. Pueden disfrazar su falta de preocupación con ocupaciones u otras excusas, haciéndonos sentir que en realidad no importamos.

Mutualidad

Aquellos que dicen "te quiero, y eso significa que puedo dominarte y tomar todas las decisiones" en realidad no se preocupan. Una verdadera conexión requiere un intercambio igual de cuidado. Rav Eliyahu Dessler sabiamente escribió: "Cuando comienzan las demandas, el amor termina" (Esforzarse por la verdad, Vol. 1). Quienes nos aman no intentarán controlarnos. Las personas egocéntricas están obsesionadas con sus propios deseos e intereses. Son consumidores, consumiendo nuestro tiempo, atención y energía, pero se molestan si los necesitamos. Con las NNPs, nos sentimos como objetos que solo son valorados cuando somos útiles. Como tazas con agujeros, las NNPs nunca están satisfechas y siempre nos culpan por no hacer más para hacerlas felices. En relaciones saludables, ambas partes se sienten seguras de compartir sus victorias y desafíos sin miedo al rechazo. En relaciones poco saludables, hay un desequilibrio, ya que un lado busca dominar utilizando tácticas como H.I.D.E - humillación, intimidación, engaño y explotación. Estas personas ocultarán la verdad actuando amables solo cuando les convenga y les beneficie. El cuidado debe fluir en ambas direcciones, con dos personas que se aprecian y valoran mutuamente. Si estamos cargando todo el peso y nos estamos desgastando para "hacer que funcione", es hora de enfrentar la realidad: ellos realmente no se preocupan. Nuestra presencia es un privilegio. ¡Debería ser valorada!

Aceptación

Quienes dicen, "Te amo, pero desearía que cambiaras" en realidad no se preocupan. Necesitamos ser aceptados tal como somos, en este momento, no como otros quieren que seamos. Sí, todos tenemos defectos y limitaciones y debemos esforzarnos por mejorar. Pero no todo se puede cambiar. Es un conocido paradigma que la aceptación precede al crecimiento. Aquellos que realmente se preocupan por nosotros nos ayudarán a mejorar y alcanzar nuestro potencial. Nos brindan retroalimentación constructiva con sensibilidad y solo para los rasgos que podemos cambiar, que es solo alrededor del 20-30% de lo que conforma nuestra personalidad. Así como las palabras pueden elevar y inspirar, también pueden disminuir y destruir. Aquellos que no se preocupan por nosotros nos criticarán duramente, a menudo por estándares que no podemos alcanzar. Pueden afirmar dominancia disfrazada de "amor", pero no nos sentiremos amados. Ya sea que la crítica sea sutil, como el desprecio con los ojos, o el descuido abierto o los insultos humillantes, la negatividad es como un gas venenoso que puede hacernos perder nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos, si no nuestra voluntad de vivir.

Confianza

Aquellos que dicen "Te amo, pero no confíes en mí" en realidad no se preocupan. La confianza es la base sobre la cual se construyen todas las relaciones saludables. Una persona confiable transmite la silenciosa seguridad de que "Puedes contar conmigo. Estoy comprometido/a contigo y protegeré el vínculo sagrado que compartimos." Sin confianza, este vínculo se erosionará por la duda y la decepción. Cuando las personas nos mienten, nos están insultando y rompiendo la base misma de la relación. Incluso una pequeña mentira puede hacer que cuestionemos todo sobre la persona, cada palabra y acción. Un vínculo genuino nunca puede construirse con aquellos que carecen de integridad. Cuando alguien miente, no solo perdemos la confianza en esa persona, sino que también dudamos de nuestro propio juicio al haber confiado en él o ella en primer lugar. La confianza es un regalo que damos. Si las personas no valoran este regalo, no les importamos. Sin confianza, nos cerramos física y emocionalmente.

Consistencia

A las personas realmente no les importa si dicen "Te amo, pero no te importe si soy explosivo/a e poco fiable a veces." La confianza se construye con el tiempo, a través de innumerables actos grandes y pequeños de consideración, fiabilidad y responsabilidad consistentes. Nos sentimos seguros cuando podemos contar con los demás para preocuparse, llegar a tiempo y cumplir sus promesas. La consistencia calma el sistema nervioso. Las personas no agradables solo actúan bien cuando les conviene. Si son impredecibles, a menudo explosivos, silenciosamente hoscos o punitivos, significa que no les importa lo suficiente como para practicar el autocontrol. Se sabe que Rav Shlomo Zalman Auerbach comía un trozo pequeño de pastel antes de llegar a casa para no estar irritable cuando llegaba. En relaciones saludables, hay apoyo, compromiso y devoción consistentes. Si no podemos confiar en que las personas se preocupen de manera constante, la relación muere, como una planta que no recibe suficiente agua. Las personas que realmente se preocupan mostrarán ese cuidado de manera consistente.

Aceptación radical

Al principio, puede resultar devastador darse cuenta de lo centradas en sí mismas e indiferentes que son algunas personas. Enfrentar la verdad requiere valentía. Pero la verdad nos libera, liberándonos para construir nuestro propio sentido independiente de autorespeto. No podemos exigir amor de aquellos que simplemente no lo tienen para dar. Aquellos que niegan la realidad perderán tiempo en tratados de paz y terapias de "esperanza falsa" que prometen crear amor donde no existe. Las personas indiferentes nos obligan a comprender que nuestro valor propio no está determinado por los demás. Su incapacidad para amarnos y respetarnos no tiene nada que ver con nosotros. Es un reflejo de sus propias limitaciones. Debemos aprender a separarnos, física y/o emocionalmente, de las personas que no fomentan nuestro crecimiento y no nos tratan con bondad y respeto. En presencia de personas no nutritivas emocionalmente, debemos asegurarnos de estar cuidándonos de mil y una maneras a lo largo del día.

Miriam Adahan tiene una práctica privada, principalmente dedicada a ayudar a los S.O.D.A.s – sobrevivientes de abuso doméstico – a recuperarse. Puedes contactarla en miriamadahan13@gmail.com.