¿Bendición o maldición? Israelíes divididos sobre la abundancia de felinos en el estado judío

Los israelíes están fuertemente divididos en su actitud hacia la abundancia de gatos callejeros que deambulan por la tierra santa, reveló un nuevo estudio realizado por la Universidad Hebrea de Jerusalén.

El estudio revisado por pares, publicado en Preventive Veterinary Medicine a principios de esta semana, encontró que casi un tercio de los israelíes alimentan regularmente a los gatos callejeros, mientras que la mayoría apoya los esfuerzos para reducir el número de gatos callejeros. El 32% de los entrevistados aleatorios en sitios de transporte público dijeron que habían alimentado a gatos callejeros durante el mes anterior, mientras que un poco más del 11% dijo que ponían comida a diario.

Aunque los gatos son queridas mascotas para muchos, el 77% de los entrevistados coincidió en que era necesario reducir el número de gatos.

Aunque aquellos que dejaban comida para los gatos callejeros eran menos propensos a estar de acuerdo con esta posición, muchos aún estaban de acuerdo con la mayoría.

La división, según los investigadores, destaca las complejas realidades de Israel, donde la gente equilibra sus preocupaciones ecológicas y sus vínculos emocionales con los animales.

Las actitudes públicas, afirma el estudio, representan un gran desafío para los responsables de políticas que trabajan en la gestión de la población de animales urbanos de manera humana y efectiva. Charlie (izq.) y Bagheera (der.), rescatados de Rosh Ha'Ayin y ahora viviendo sus vidas de moda como mascotas domésticas. (credit: Courtesy)

Alrededor de 700 personas fueron entrevistadas en el estudio realizado por la Dra. Idit Gunther, el Prof. Eyal Klement y Doron Levin de la Escuela Koret de Medicina Veterinaria.

"La gente quiere soluciones humanas", dijo el Prof. Klement. "Pero esas soluciones necesitan ir acompañadas de una mayor conciencia pública sobre cómo los comportamientos alimenticios afectan la dinámica de la población".

"Las personas alimentan a los gatos callejeros por compasión", añadió la Dra. Gunther. "Pero no siempre entienden o asumen la responsabilidad por las consecuencias. La abundancia de comida, junto con la rápida capacidad reproductiva de los gatos, lleva a poblaciones densas y abarrotadas. Estas condiciones aumentan la competencia, la transmisión de enfermedades y la mortalidad, lo que plantea preocupaciones no solo sobre el bienestar animal, sino también sobre los riesgos para la salud pública y la ecología urbana. A pesar de la preocupación generalizada por la sobrepoblación, el 90% de los participantes se opusieron a la exterminación como estrategia de control. El apoyo al programa de Captura-Esterilización-Retorno (CER) fue común pero no abrumador, y los encuestados religiosos mostraron significativamente más reticencia, posiblemente debido a normas culturales o religiosas".

Los investigadores recomendaron que los municipios continúen con las campañas de esterilización pero también aumenten la educación pública sobre temas como la disponibilidad de alimentos y el crecimiento de la población.

Actitudes internacionales hacia los gatos callejeros

La actitud pública hacia los gatos callejeros en Israel es bastante similar a las tendencias en Estados Unidos y algunas partes de Europa.

La TNR sigue siendo la opción popular para reducir las poblaciones de gatos a nivel mundial, aunque ligeramente menos en Israel, ya que muchos la consideran la alternativa humanitaria al sacrificio.

Al igual que en Israel, los investigadores afirman que el público en general carece de una gran conciencia sobre el impacto ecológico de los comportamientos alimenticios.