UAV struck a vehicle in southern Lebanon, reportedly killing one Islamic Group terrorist, Kan News reported on Thursday, citing the Saudi-affiliated Al-Arabiya news outlet.

דיווחים בלבנון: הרוג בתקיפת כלי רכב באזור מערב אל-בקאע שבדרום המדינה | לכל העדכונים >>> https://t.co/uQiyJXiiPu@nurityohanan pic.twitter.com/3gqAhzrh3V — כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2024

According to the report, the terrorist called Mohammed Jabra was eliminated in the western Beqaa Valley in Lebanon.