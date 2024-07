The Shin Bet (Israel Security Agency) thwarted a terror attack that had been planned by students from the Bir Zeit University, north of Ramallah, Israeli media reported on Sunday.

שב"כ סיכל פיגוע שהכווינה מפקדת חמאס בטורקיה: חמשת חברי החוליה נעצרו - חברי תא הסטודנטים של חמאס באוניברסיטת ביר זית ברמאללה@Doron_Kadosh pic.twitter.com/m475bgGA6h — גלצ (@GLZRadio) July 21, 2024

The attack was directed by Hamas's base in Turkey.