A Hezbollah terrorist was killed in a strike on a motorcycle in Meiss El Jabal in southern Lebanon, according to Israeli media on Wednesday, citing Lebanese reports.

דיווחים בלבנון: פעיל של חיזבאללה נהרג ואחר נפצע בתקיפת כטב"ם על אופנוע במיס אלג'בל בדרום המדינה

An additional terrorist was reportedly wounded in the strike.