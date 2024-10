IDF Arabic spox warns more than 20 villages in southern Lebanon to evacuate

IDF Arabic-language spokesman Avichay Adraee announced that more than 20 villages across southern Lebanon were being called on to evacuate as the military's ground operation against Hezbollah continued.

#عاجل ‼️ تحذير عاجل لسكان القرى التالية في جنوب لبنان: الخرايب, ارزي, زرارية, عدلون, أنصارية, مزرعة دير تقلا, مزرعة الواسطة, مزرعة جمجم, قصيبه, جبشيت, نبطية, مزرعة سيناي, دوير الشرقية, كفر رمان, نبطية الفوقا, منزلة, ,حبوش ,الحمصية, بيصرية, السكسكية, لوبية, كفر تبنيت, أرنون, زوطر… pic.twitter.com/bcENOdWKN1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 3, 2024