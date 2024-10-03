Jerusalem Post
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IDF Arabic spox warns more than 20 villages in southern Lebanon to evacuate

By JERUSALEM POST STAFF

IDF Arabic-language spokesman Avichay Adraee announced that more than 20 villages across southern Lebanon were being called on to evacuate as the military's ground operation against Hezbollah continued.

Iran rejects G7 statement on Iran's attack against Israel as 'biased'
By REUTERS
10/03/2024 02:06 PM
Lebanese army says one soldier was killed and another injured in strike
By REUTERS
10/03/2024 01:51 PM
Russia to privately try elderly American accused of being a mercenary
By REUTERS
10/03/2024 01:27 PM
Loud blasts heard in countryside near Damascus, Syria state news agency
By REUTERS
10/03/2024 01:21 PM
Russia launches major drone attack on Ukraine
By REUTERS
10/03/2024 01:00 PM
IRGC consultant dies of injuries in Israeli strike on Damascus
By REUTERS
10/03/2024 12:35 PM
Hezbollah claims it stopped a border attempt by the IDF
By JERUSALEM POST STAFF
10/03/2024 12:13 PM
Israeli military accuses Hezbollah of smuggling arms from Syria
By REUTERS
10/03/2024 12:00 PM
EU announces extra 30 million euros of humanitarian aid for Lebanon
By REUTERS
10/03/2024 11:33 AM
UK charters flights to support its citizens wishing to leave Lebanon
By REUTERS
10/03/2024 11:02 AM
At least 60 dead in Nigeria boat accident, officials say
By REUTERS
10/03/2024 11:00 AM
70-year-old man pulled unconscious from water at Bat Yam beach
By JERUSALEM POST STAFF
10/03/2024 10:58 AM
Qatar's Emir: What is happening in the region is a 'collective genocide'
By REUTERS
10/03/2024 10:30 AM
Flights resume in Iran, state media says
By REUTERS
10/03/2024 10:06 AM
Iranian President meets with Hamas deputy chief al-Hayya in Qatar
By JERUSALEM POST STAFF
10/03/2024 09:01 AM