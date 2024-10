Thousands of people arrived at the location of the Nova Music Festival early Monday morning, to commemorate a year since the October 7 Massacre, KAN News posted on X, formerly Twitter.

אלפים הגיעו למתחם הנובה, לציון שנה לטבח 7 באוקטובר@pozailov1 pic.twitter.com/DE0hwExvFh — כאן חדשות (@kann_news) October 7, 2024