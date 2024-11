Dozens of protesters were seen demonstrating against Israel outside President Herzog's hotel in New York, according to footage posted by Army Radio on X/Twitter on Monday overnight.

Some of the protesters were wearing keffiyehs and waving the Palestinian flag.