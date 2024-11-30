Jerusalem Post
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IDF issues movement restriction in southern Lebanon

By JERUSALEM POST STAFF

IDF Arabic Spokesperson Avichay Adraee announced movement restrictions in southern Lebanon in a post to X on Saturday morning.

The IDF published a list of areas in which it is prohibited to enter and villages in which it is prohibited to return.

Israel Navy missile boat intercepts drone from East, no siren activated
By JERUSALEM POST STAFF
11/30/2024 08:21 AM
IDF intercept aerial target from the east
By JERUSALEM POST STAFF
11/30/2024 03:25 AM
Canada PM Trudeau to meet with Trump Friday in Florida
By REUTERS
11/30/2024 01:20 AM
Syrian authorities closed Aleppo airport and canceled all flights
By REUTERS
11/30/2024 12:43 AM
N. Korea leader Kim: Russia has right for self defense against Ukraine
By REUTERS
11/29/2024 11:24 PM
Biden says working with FBI on threats to lawmakers, Trump cabinet picks
By REUTERS
11/29/2024 10:55 PM
Hamas delegation to arrive in Cairo on Saturday, official says
By REUTERS
11/29/2024 09:08 PM
Security forces operate at house of terrorist who carried out attack
By JERUSALEM POST STAFF
11/29/2024 08:23 PM
IAF strikes Hezbollah terrorists, rocket launcher in Lebanon
By JERUSALEM POST STAFF
11/29/2024 05:22 PM
Germany indicts Turkish national for spying on alleged Gulen activists
By REUTERS
11/29/2024 04:06 PM
Syria's military reports heavy losses on militant groups in north Syria
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11/29/2024 03:55 PM
Iran expects 'tough and serious' talks with European powers in Geneva
By REUTERS
11/29/2024 12:26 PM
Dutch highest court advised to uphold ruling on export ban of F-35 components to Israel
By REUTERS
11/29/2024 12:23 PM
Some Hebrew University professors say Herzog should not receive honorary
By JERUSALEM POST STAFF
11/29/2024 11:52 AM
Four civilians killed in attack on Aleppo's University City, Syria state news agency says - report
By REUTERS
11/29/2024 10:12 AM