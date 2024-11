IDF issues movement restriction in southern Lebanon

IDF Arabic Spokesperson Avichay Adraee announced movement restrictions in southern Lebanon in a post to X on Saturday morning.

#عاجال بيان عاجل إلى سكان لبنان⭕️حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري ⭕️جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط…

The IDF published a list of areas in which it is prohibited to enter and villages in which it is prohibited to return.