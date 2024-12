The Defense Ministry announced on Tuesday it had purchased advanced drones and autonomous systems from Elbit Systems Ltd.

משרד הביטחון ממשיך בחיזוק עצמאות הייצור 'כחול לבן' ורוכש ׳מאלביט מערכות’ רחפנים מתקדמים ומערכות אוטונומיות בכ-150 מיליון ש"ח (כ- 40 מיליון דולר).>> — Ministry of Defense (@Israel_MOD) December 3, 2024

The systems are set to "upgrade the operational capabilities of the forces on the ground," the ministry stated.