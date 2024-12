Prime Minister Benjamin Netanyahu said during the official candle-lighting on Wednesday evening that the Houthis will learn from what Hamas, Hezbollah, the Assad Regime, and others have understood.

החות'ים ילמדו את מה שלמדו החמאס, חיזבאללה, משטר אסד ואחרים. חנוכה שמח! pic.twitter.com/4tjZA3AGCQ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 25, 2024