Dozens of settlers entered the village of Haja, near the village of Funduk, where the terror attack took place on Monday morning in West Bank, Army Radio reported Monday evening.

נקמה: רכב עולה בלהבות בכפר חג'ה (נפת קלקיליה) הסמוך לכפר פונדוק בו בוצע היום הפיגוע הרצחני. לטענתם הוצת בידי יהודים כנקמה על הפיגוע. pic.twitter.com/kdRFcLfA3j — מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) January 6, 2025

The Israelis who entered the village set fire to two vehicles and smashed the windows of houses.