Terrorists threw three Molotov cocktails at Israeli vehicles on Highway 5 on Monday, army radio reported.

According to the report, the incident took place between Ariel and the Giti Avishar intersection.

מחבלים יידו 3 בקבוקי תבערה לעבר כלי רכב ישראליים בכביש 5 בשומרון - אין נפגעים@hod_barel pic.twitter.com/dxr6ZDN3Bz — גלצ (@GLZRadio) January 14, 2025

Despite one of the Molotov cocktails igniting, no casualties were reported.