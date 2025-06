Prime Minister Benjamin Netanyahu met with United Torah Judaism chairman Yitzhak Goldknopf at the signing of a framework agreement in Yeruham on Thursday, as Goldknopf continues to threaten to push for early elections over the haredi draft crisis.

בעיצומו של המשבר: נתניהו במפגש עם האדריכל לפירוק ממשלתו השר גולדקנופף בחתימת הסכם גג בירוחם pic.twitter.com/8IcNCDfyGD — מיכאל שמש Michael Shemesh (@shemeshmicha) June 5, 2025