העימות בין תומכי חמאס לתומכי פת"ח ברחבת מסגד אל-אקצא מסלים והופך לעימות פיזי. תמונות ממש חריגות. pic.twitter.com/bWGD4PyJ4T May 23, 2021



A physical confrontation has broken out between Hamas supporters and Fatah supporters on Temple Mount in the Al-Aqsa mosque compound, according to the Jerusalem District Affairs Reporter for KAN news.This follows several days of tensions between supporters of the two factions due to their clashing ideologies.