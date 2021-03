pic.twitter.com/0aMEyNS8I4 הבוקר בשדה על גבול הרצועה, אזור קיבוץ כפר עזה, אותר גם הבלון הזה https://t.co/Jb7vjXG6Rs March 21, 2021

Incendiary kites and balloons were found in southern Israel near the border of the Gaza Strip over the weekend, Ynet reporter Matan Tzuri reported on Sunday morning.The incendiary devices are some of the first to be reported in months after a relatively long break in balloon launches from the Strip.