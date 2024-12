Künstler malt Protestende iranische Frau am Wand des iranisches Konsulat im Mailand

Ein Wandgemälde, das die iranische Frau zeigt, die sich aus Protest ausgezogen hat, wurde im iranischen Konsulat in Mailand gemalt, teilte der Künstler am Sonntag in einem Instagram-Post mit.

Der Künstler Alexsandro Palombo, der sich auf Instagram als „zeitgenössischer Pop-Künstler und Aktivist mit Schwerpunkt auf Popkultur, Gesellschaft, Vielfalt, Ethik und Menschenrechten“ beschrieb, bemaltet die abgebildete Frau in Unterwäsche in den Farben und dem Design der iranischen Flagge.

Ahou Daryaei zog im November aus Protest ihre Kleider aus, nachdem sie angeblich von Sicherheitskräften ihrer Universität angegriffen worden war, weil sie ihren Hijab unsachgemäß trug.

Nach ihrem Protest vor dem Konsulat im frühen November wurde sie laut internationalen Medienberichten von den teheraner Sicherheitskräften unter Verstoß gegen die strengen Sittsamkeitsgesetze festgenommen.

In den sozialen Medien betitelte der Künstler Palombo das Kunstwerk mit den Worten:

„Ihre Geste ist tiefgreifend, ihr Opfer ist bahnbrechend. Ahou Daryaei lädt uns ein, die Botschaft durch ihren Körper zu verbreiten und den Schrei nach Freiheit und Mut der iranischen Frauen weiterzutragen. Eine Warnung, sich nicht abzuwenden, gemeinsam mit ihnen zu kämpfen, um nicht Komplizen und gleichgültig zu sein."

Die Reaktion des publikums

Andere hatten ihre Unterstützung für Daryaei zum Ausdruck gebracht, darunter auch der Farsi-Account der IDF, der auf X/Twitter postete: „Wir sind Zeugen einer der gewaltigsten Revolutionen der Geschichte.

„Eine Revolution, in der Frauen nicht länger bereit sind, still zuzusehen, wie ihre Würde und ihre Grundrechte von einer Handvoll Gehirngewaschener und Libertinen des Systems verletzt werden.“

Unterdessen behaupteten Beamte, Daryaei leide unter „starkem psychischen Druck und einer psychischen Störung“.