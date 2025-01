Russland warnt die Vereinigten Staaten vor Risiken eines Dritten Weltkriegs

Russland hat geäußert, der Westen spiele mit dem Feuer, wenn er in Erwägung ziehe, der Ukraine Angriffe mit westlichen Raketen tief in russischem Gebiet zu erlauben, und warnte die Vereinigten Staaten am 26. August 2024, dass ein Dritter Weltkrieg nicht auf Europa beschränkt wäre.

Die Ukraine hatte am 6. August die Region Kursk im Westen Russlands angegriffen und im größten Angriff eines anderen Staates auf Russland seit dem Zweiten Weltkrieg ein Stück Territorium errungen. Präsident Wladimir Putin erklärte, es werde eine angemessene Reaktion Russlands auf den Angriff geben.

Sergej Lawrow, Putins Außenminister seit mehr als 20 Jahren, sagte, der Westen strebe eine Eskalation des Ukraine-Kriegs an und „suche Ärger“, indem er ukrainische Forderungen danach berücksichtige, die Beschränkungen für den Einsatz von Waffen auf dem Ausland zu lockern.

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 hat Putin wiederholt vor der Gefahr eines weitaus umfassenderen Krieges gewarnt, in den die größten Atommächte der Welt verwickelt wären, obwohl er ebenfalls erklärt hat, dass Russland keinen Konflikt mit der von den USA geleiteten NATO sucht.

„Wir bekräftigen jetzt ein weiteres Mal, dass das Spiel mit dem Feuer – und sie sind wie kleine Kinder, die mit Streichhölzern spielen – eine sehr gefährliche Sache für erwachsene Onkel und Tanten ist, die in dem einen oder anderen westlichen Land mit Atomwaffen betraut sind“, äußerte Lawrow gegenüber Reportern in Moskau.

Der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Andrej Chibis, dem Gouverneur der Region Murmansk, im Kreml in Moskau, Russland, 6. August 2024. (credit: SPUTNIK/GAVRIIL GRIGOROV/POOL VIA REUTERS)

„Die Amerikaner assoziieren Gespräche über einen Dritten Weltkrieg eindeutig mit etwas, das – Gott bewahre – sollte es dazu kommen, ausschließlich Europa betreffen wird“, sagte Lawrow.

Er fügte hinzu, Russland sei dabei, seine Nukleardoktrin zu „klären“.

Russlands Nukleardoktrin aus dem Jahr 2020 legt fest, unter welchen Voraussetzungen der russische Präsident den Einsatz von Atomwaffen in Erwägung ziehen würde: im Allgemeinen als Reaktion auf einen Angriff mit nuklearen oder anderen Massenvernichtungswaffen oder mit konventionellen Waffen, „wenn die Existenz des Staates selbst bedroht ist“.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte Anfang August, der Angriff auf die russische Region Kursk zeige, dass die Drohung des Kremls mit Vergeltungsmaßnahmen ein Bluff sei.

Selenskyj erklärte, die Ukraine könne aufgrund der von Verbündeten auferlegten Beschränkungen die ihnen verfügbaren Waffen nicht einsetzen, um einige russische Militärziele zu treffen. Er forderte verbündete Staaten dazu auf, mutigere Entscheidungen zu treffen, wie sie Kiew in diesem Krieg unterstützen können.

Russland behauptet, dass westliche Waffen, darunter britische Panzer und US-Raketensysteme, von der Ukraine in Kursk eingesetzt wurden. Kiew hat bestätigt, dass US-HIMARS-Raketen dazu eingesetzt wurden, Brücken in Kursk zu zerstören.

Washington sagt, es sei vor dem überraschenden Einmarsch in Kursk nicht über die Pläne der Ukraine informiert gewesen. Die Vereinigten Staaten erklärten außerdem, sie seien nicht an der Operation beteiligt gewesen.

Putins Chef des Auslandsgeheimdienstes, Sergej Naryschkin, sagte, Moskau schenke westlichen Behauptungen, dass sie nichts mit dem Angriff auf Kursk zu tun hätten, keinen Glauben. Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow sagte, die Beteiligung der Vereinigten Staaten sei „eine offensichtliche Tatsache“.

Die New York Times berichtete, dass die USA und Großbritannien der Ukraine in den Tagen nach dem ukrainischen Angriff Satellitenbilder und andere Informationen über die Region Kursk zur Verfügung stellten.

Der Times zufolge sollten die Informationen der Ukraine dabei helfen, russische Verstärkung besser zu verfolgen.