Trump kürzt Mittel für Antisemitismus-Bekämpfung auf dem Campus

In Folge jahrzehntelanger republikanischer Bestrebungen nimmt die Trump-Administration drastische Kürzungen im Bildungsministerium vor, einschließlich im Büro für Bürgerrechte, das sich intensiv mit Antisemitismusvorwürfen an Hochschulen und öffentlichen Schulen befasst.

Das Personal des Büros für Bürgerrechte, das für Beschwerden gemäß Title VI des Bürgerrechtsgesetzes zuständig ist, gehört zu den Leidtragenden der Massenentlassungen durch die Regierung. Nach Angaben von Chalkbeat, einer Nachrichtenseite für das Bildungswesen, wird die Hälfte der 12 regionalen Bürgerrechtsbüros gestrichen. Die New York Times berichtet, dass nur noch eine „Notbesetzung“ in den großen Büros in New York City, Boston und San Francisco übrig sei.

Das Büro für Bürgerrechte bearbeitet Diskriminierungsklagen gegen Schulen und ist seit dem 7. Oktober 2023 eine zentrale Anlaufstelle für jüdische und israelfreundliche Studierende, die sich durch pro-palästinensische Proteste auf dem Campus in ihren Rechten verletzt sehen. Das Büro hat seither Dutzende von Untersuchungen zu israelbezogenen Bürgerrechtsanliegen eingeleitet, darunter auch mehrere seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump, nachdem sowohl die Biden- als auch die Trump-Administration versprochen hatten, jüdische Studierende auf dem Campus zu schützen.

In derselben Woche hatte das Amt noch Briefe an 60 Colleges und Universitäten geschickt und sie gewarnt, dass sie mit Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie ihrer Verantwortung zum Schutz jüdischer Studierender nicht nachkämen.

Kritiker der Bürgerrechtsbüros werfen diesen vor, dass ihre Untersuchungen zu lange dauerten und zu unzureichenden Veränderungen führten. Als Trump sich auf seinen Amtsantritt vorbereitete, erklärten Beobachter, dass wahrscheinlich das Justizministerium für Bürgerrechtsfragen auf dem Campus, einschließlich Title VI, zuständig sein könnte, sollte das Bildungsministerium dezimiert oder geschlossen werden. Trumps Generalstaatsanwältin Pam Bondi versprach ein hartes Vorgehen gegen pro-palästinensische Demonstranten auf dem Campus.

US-Präsident Donald Trump spricht zu Reportern an Bord der Air Force One vor der Ankunft auf der Joint Base Andrews, Maryland, USA, 27. Januar 2025. (credit: VIA REUTERS)

Keine Erwähnung des Bürgerrechtsbüros

In der Ankündigung des Bildungsministeriums heißt es, man werde „weiterhin alle gesetzlich vorgeschriebenen Programme durchführen, die in den Zuständigkeitsbereich der Behörde fallen“, aber das Bürgerrechtsbüro wurde nicht erwähnt. Das Ministerium verwaltet die Bundesmittel für Schulen, die Schüler aus einkommensschwachen Familien und Schüler mit besonderen Bedürfnissen unterrichten. (Die überwiegende Mehrheit der Mittel für öffentliche Schulen stammt aus den Haushalten der Kommunen und Bundesstaaten.) Außerdem verwaltet es Bundesmittel für Studienkredite.

Die Republikaner argumentieren seit langem, dass das Ministerium, welches 1980 vom Kongress in den Rang eines Kabinetts erhoben wurde, eine unangemessene Durchsetzung von Bundesgewalt in einer Angelegenheit lokaler Autoritäten darstelle. In den vergangenen Jahrzehnten verschärfte sich der Kulturkampf und Konservative stellten die Behörde, die nicht entscheidet, was auf lokaler Ebene unterrichtet wird, als Förderer progressiver Ideen an Schulen an den Pranger.

Wie die New York Times berichtete, kursierte Anfang März ein Entwurf für eine Verordnung in Washington, die die Behörde vollständig auflösen würde. Die einzige klare Anweisung für Bildungsministerin Linda McMahon, so die Zeitung, sei die „Beendigung aller verbleibenden Programme für Vielfalt, Gleichstellung und Integration“.