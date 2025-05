Drei weitere Menschen sterben an gleicher seltener Krankheit wie Frau von Gene Hackman

Betsy Arakawa wurde im Februar zusammen mit ihrem Mann, Oscar-Preisträger Gene Hackman, und ihrem Hund in ihrem Haus in Santa Fe tot aufgefunden. Seit dem Auffinden von Arakawa sind nach mehreren internationalen Medienberichten drei Menschen in Kalifornien an der gleichen seltenen Krankheit gestorben, die auch sie das Leben kostete.

Hackman befand sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Alzheimer-Krankheit und starb an einer Herzerkrankung und anderen Faktoren, wahrscheinlich wenige Tage nach dem Tod seiner Frau Arakawa durch ein seltenes, von Mäusen übertragenes Virus, das Hantavirus, wie die Autopsie ergab.

Alle drei neuen Todesfälle ereigneten sich in der kleinen, abgelegenen Stadt Mammoth Lakes. Zwei der Opfer haben sich vermutlich bei der Beseitigung von Nagetierabfällen mit der Krankheit infiziert, während das dritte vermutlich in einem befallenen Haus lebte, so die Gesundheitsbehörde von Mono County.

„Das Auftreten von drei Fällen innerhalb eines kurzen Zeitraums macht mir Sorgen“, sagte Dr. Tom Boo, Public Health Officer von Mono County.

Einem Bericht des Schädlingsbekämpfungsunternehmens Orkin zufolge wurde Los Angeles im Jahr 2024 als die Stadt mit dem zweithöchsten Rattenbefall in den USA eingeschätzt – und liegt damit vor New York City und hinter Chicago.

Reporter versammeln sich vor dem Eingang des geschlossenen Wohnkomplexes, in dem der Schauspieler Gene Hackman zusammen mit seiner Frau und seinem Hund tot aufgefunden wurde. Santa Fe, New Mexico, USA, 27. Februar 2025. (credit: REUTERS/ANDREW HAY)

Es ist anzunehmen, dass die explosionsartige Zunahme von Schädlingsbefällen zum Teil auf den Poison-Free Wildlife Act zurückzuführen ist, der im vergangenen Jahr in Kalifornien verabschiedet wurde, berichtet Newsweek.

Was ist das Hantavirus?

Das Hantavirus ist in den USA eine seltene Krankheit, die meisten Fälle treten in den westlichen Bundesstaaten New Mexico, Arizona, Colorado und Utah auf. Im Norden von New Mexico verbreitet sich das Virus vor allem durch Kot und Urin von Hirschmäusen.

Das Virus wird häufig über die Luft übertragen, wenn Menschen Geräteschuppen ausfegen oder Schränke reinigen, in denen Mäuse gelebt haben. Die Krankheit beginnt mit grippeähnlichen Symptomen und kann zu Herz- und Lungenversagen führen. Etwa 38 % bis 50 % der Fälle enden tödlich.

In New Mexico traten in den letzten Jahren zwischen einem und sieben Fälle pro Jahr auf, wie aus Gesundheitsdaten hervorgeht.

Staatliche Gesundheitsinspektoren fanden keine konkreten Anzeichen von Nagetieren in Hackmans Haus, stellten aber Nagetieraktivitäten in Nebengebäuden außerhalb des Hauses fest, gab die staatliche Veterinärmedizinerin Erin Phipps gegenüber Reportern an.