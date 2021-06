Rhythmic gymnast Linoy Ashram wins gold at European championships

Champion! Congratulations to our dear @LynoyAshram , the first Israeli to win gold for the clubs at the European Gymnastic championships, as well as silvers in hoop and balls.Proud of you, with fingers crossed for @Tokyo2020 Photo: Israel Gymnastics Federation pic.twitter.com/VrCUScrSTK

Israel also won two medals in the group events winning gold in the three hoops and two pairs of clubs ahead of Bulgaria and Italy, and a bronze in the five balls category behind Russia and Bulgaria.

(צילום: איגוד ההתעמלות) לינוי אשרם אחרי הזכייה: "שמחה שהצלחתי לעשות את הכי טוב שאני יכולה ומסתכלת להמשך. זה היה קשה, אבל כל יום מחדש איפסתי את עצמי ואמרתי – 'מחר אגיע ואהיה טובה יותר'. הפוקוס זה לאולימפיאדה, נמשיך לעבוד קשה" @lianwildau (צילום: איגוד ההתעמלות) pic.twitter.com/w9iVsk0zLf June 13, 2021

Last month, Ashram two gold medals in the gymnastics world cup in Azerbaijan, and in 2019, received one gold, one silver, and two bronze medals at the World Challenge Cup in Belarus.

Ashram began training as a gymnast since the age of seven and in 2017, she became the first Israeli gymnast to win a medal in the all-around competition at the World Championships. .

Jerusalem Post Staff and Rossella Tercatin contributed to this report.