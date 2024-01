El gobernador de Florida, Ron DeSantis, solicitó el martes que la representante de Minnesota, Ilhan Omar, sea deportada de Estados Unidos después de que se difundiera un video en el que Omar pronunciaba un discurso en somalí ante un grupo de líderes comunitarios en un hotel de Minneapolis el sábado por la noche, en el que se autodenominó "Somalí Primero" y prometió proteger los intereses somalíes mientras sea miembro del Congreso estadounidense.

El video muestra a Omar dando un discurso en su lengua materna somalí, en el que se opuso a los planes del gobierno etíope de firmar un acuerdo de acceso al mar con la República de Somalilandia, una provincia separatista de Somalia.

In which Ilhan Omar, one of the shills of the Islamic Republic of Iran in U.S. Congress, claims she’s in U.S. government in order to represent the interests of Somalia. That’s funny, I didn’t know Somalia was a U.S. state? pic.twitter.com/yWS4bdUF7V