Netanyahu a Ben-Gvir: No necesito ayuda en relaciones Israel-EE. UU

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, durante una discusión y votación en la sala de la Knesset en Jerusalem. 6 de marzo de 2023. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

La respuesta de varios políticos israelíes, incluyendo al Ministro sin cartera y presidente de la Unidad Nacional, MK Benny Gantz, el líder de la oposición y presidente del partido centrista Yesh Atid, MK Yair Lapid, la presidenta del partido Laborista, MK Merav Michaeli, y otros, fue contundente contra los comentarios del Ministro de Seguridad Nacional, MK Itamar Ben-Gvir, al Wall Street Journal el domingo. Ben-Gvir afirmó que el expresidente de EE. UU., Donald Trump, habría sido más beneficioso para Israel en su actual guerra contra Hamás que el actual presidente Joe Biden.

En la entrevista con el WSJ, Ben-Gvir expresó: "En lugar de brindarnos su respaldo total, Biden está ocupado con ayuda humanitaria y combustible [a Gaza], que va a Hamás. Si Trump estuviera en el poder, la conducta de EE. UU. sería completamente diferente".

Gantz, en respuesta, escribió en X: "Está bien no estar de acuerdo, incluso con nuestro aliado más grande e importante, pero debemos actuar en los foros relevantes y no a través de comentarios irresponsables en los medios, que perjudican las relaciones estratégicas de Israel, la seguridad nacional y el esfuerzo de guerra en este momento".

"El primer ministro debe reprender al ministro de seguridad nacional, quien, en lugar de ocuparse de los problemas de seguridad interna, está causando un daño enorme a las relaciones exteriores de Israel", agregó Gantz. El Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir habla con miembros de la Unidad de Patrulla Especial de Israel en Tel Aviv el 2 de agosto de 2023. (credit: AVSHALOM SASSONI/MAARIV)

Lapid: La declaración de Ben-Gvir es "un golpe directo al estatus internacional de Israel"

Lapid dijo en un comunicado: "La entrevista de Ben-Gvir en The Wall Street Journal es un golpe directo al estatus internacional de Israel, un golpe directo al esfuerzo de guerra, es perjudicial para la seguridad israelí y, sobre todo, demuestra que no entiende nada sobre relaciones exteriores. Llamaría al primer ministro a controlarlo, pero Netanyahu no tiene control sobre los extremistas en su gobierno".

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo en la apertura de la reunión del gobierno del domingo: "Hay quienes dicen 'sí' a todo en lugares donde deben decir 'no'. Reciben aplausos de la comunidad internacional pero ponen en peligro nuestra seguridad nacional. Y hay quienes dicen 'no' a todo, reciben aplausos en casa, pero también ponen en peligro intereses vitales". Netanyahu agregó: "Me gustaría decirles algo desde mi experiencia: el truco está en saber cómo navegar, decir 'sí' cuando sea posible y decir 'no' cuando sea necesario. No necesito ayuda para saber cómo navegar nuestras relaciones con los Estados Unidos y la comunidad internacional al tiempo que defendemos nuestros intereses nacionales".

Meirav Michaeli escribió en X: "Lo que Netanyahu hizo contra Obama y contra Biden bajo el disfraz de liderazgo, Ben Gvir lo está haciendo bajo el disfraz de impertinencia. Ambos son parte de la ruina que Netanyahu ha traído y sigue trayendo a Israel desde que él y Ben Gvir incitaron contra Rabin, e incluso ahora están incitando contra Biden".

La líder del partido Laborista luego instó a Netanyahu a despedir a Ben-Gvir.

"La intervención descarada y deliberada del ministro Ben Gvir en la campaña electoral estadounidense es un golpe estratégico grave", escribió Michaeli en X. "Si Netanyahu no despide a Ben Gvir, es equivalente a respaldar incondicionalmente sus comentarios. Nadie en ningún lugar creerá que un ministro del gobierno se atrevería a hacer comentarios tan perjudiciales e incluso ingratos sin contar con el respaldo del primer ministro de Israel.

En un aparente intento de contrarrestar a Ben-Gvir, el presidente de Shas y miembro del gabinete de guerra MK Aryeh Deri escribió en X: "Gracias, presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El pueblo de Israel siempre lo recordará por estar con Israel en algunas de nuestras horas más difíciles. Usted y América son reinos de bondad. Incluso entre amigos y aliados, hay diferencias de opinión. Está dispuesto y pagando un precio personal y político para ayudarnos, y por eso siempre estaremos agradecidos. Que Dios lo proteja a usted y a Estados Unidos".

El presidente del partido Otzma Yehudit de Ben Gvir, Yitzhak Kreuzer, posteriormente restó importancia a las críticas, diciendo: "Les sugiero a mis colegas de la oposición que se calmen. Las relaciones con nuestros amigos estadounidenses son de acero".

Kreuzer destacó las desavenencias históricas entre figuras israelíes y estadounidenses, subrayando que estos desacuerdos previos no socavaron la relación entre Israel y Estados Unidos. "A lo largo de los años, han surgido innumerables diferencias de opinión con el gobierno estadounidense sobre cuestiones de seguridad y política", dijo Kreuzer, destacando desacuerdos pasados entre líderes como Menachem Begin y Jimmy Carter, Ariel Sharon y George Bush Jr., Richard Nixon y Golda Meir, y Benjamin Netanyahu y Barack Obama.