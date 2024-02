Gasto en California: $250,000 en plan anti-Israel "Woke Kindergarten"

El puente Golden Gate y San Francisco, CA al atardecer. Esta foto fue tomada desde los Marin Headlands. (credit: BROCK BRANNEN / CC BY 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/)

Un distrito escolar de California gastó $250,000 en un plan de estudios de "Woke Kindergarten" para niños pequeños, según un informe en The San Francisco Chronicle, en un momento en que la mayoría de sus estudiantes no lograban alcanzar la competencia a nivel de grado en lectura, escritura y matemáticas.

La capacitación docente proporcionada por el grupo, que enseñó mensajes anti-Israel y anti-policía y al parecer dijo a los maestros que debían "perturbar la blancura" en la escuela, fue financiada mediante un programa federal para ayudar a las escuelas con bajo rendimiento.

"Nuestros puntajes de lectura son bajos", dijo un maestro al Chronicle. "Eso podría habernos conseguido un especialista en intervención de lectura".

El superintendente del distrito de Hayward, Jason Reimann, le dijo al Chronicle que se contrató a Woke Kindergarten para aumentar las tasas de asistencia y eliminar las suspensiones, no por su contenido político. Y, según Reimann, la escuela ha visto mejoras en esas áreas: solo el 44% de los estudiantes fueron considerados crónicamente ausentes el año pasado, según el artículo, en comparación con el 61% del año anterior.

Sin embargo, la política del grupo Woke Kindergarten ha atraído, como era de esperar, una atención y críticas significativas: el programa educativo con fines de lucro, dirigido a estudiantes de primaria, se anuncia a sí mismo como "apoyo a niños, familias, educadores y organizaciones en su compromiso con la educación temprana abolicionista y la liberación pro-negra y queer y trans". Oficinas administrativas del Distrito Escolar Unificado de Hayward. (credit: Mercurywoodrose / WIKIMEDIA COMMONS / CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

'Zines anti-Israelíes y "Charlas de Pequeños Camaradas"

También ofrece materiales en línea como 'reflexiones despiertas' —preguntas para los estudiantes como 'Si Estados Unidos desfinanciara al ejército israelí, ¿cómo podría usarse ese dinero para reconstruir Palestina?'— y materiales educativos como 'Palestina Libre: una Instazine de Historia Visual para Niños' y 'Así que llegaste a una protesta. Una guía sensorial para niños.'" Advertisement

En la página de "palabra del día despierta", los educadores tienen "recursos para introducir a los niños en un vocabulario liberador de una manera que puedan entender fácilmente y, lo más importante, usar en sus críticas al sistema". Las palabras del día incluyen "alto el fuego", "huelga" y "antirracista".

Una reciente publicación en el sitio de financiamiento colectivo Patreon, a través del cual Woke Kindergarten recauda parte de su dinero, incluía una versión modificada de la canción clásica infantil "The Wheels on the Bus Go Round-and-Round", ahora centrada en un tanque israelí.

Tiger Craven-Neeley, un autodenominado "moderado gay" que enseña en el distrito y que previamente demandó a un distrito escolar de California por el derecho a hablar sobre la historia gay, así como sobre su propio esposo, con los estudiantes, le dijo al Chronicle que cuestionó a un entrenador que utilizó la frase "llamados Estados Unidos", así como materiales en línea como "Conversaciones de Pequeños Camaradas", y dijo que no quería ser difícil cuando pidió aclaraciones sobre "disrupting whiteness".

"¿Qué significa eso?" preguntó Craven-Neeley, añadiendo que tales preguntas le valieron ser al menos temporalmente prohibido en futuras sesiones de entrenamiento. "Solo quiero saber, ¿qué significa eso para un salón de clases de tercer grado?"