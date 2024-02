Cachorro rescatado de seis patas y una operación que le cambiará la vida

Ariel, una cachorrita spaniel que nació con 6 patas, ha sido sometida a una cirugía que cambia su vida para remover sus extremidades extras, según un comunicado de prensa del sábado de Langfords Vets en el Reino Unido.

Ariel fue encontrada abandonada en un estacionamiento en Gales en septiembre del año pasado. Los rescatistas rápidamente comenzaron a recaudar fondos para ayudar a la perrita con su condición médica única.

Ariel is a gorgeous Cocker Spaniel puppy referred to Langford Vets from Greenacres Rescue. Born with multiple birth defects including six legs and two vulvas. Ariel had surgery this week to remove her extra legs. The procedure went very well and Ariel took it all in her stride. pic.twitter.com/obqEY1Kb6O